Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эстония направит на военные нужды средства с климатических проектов - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250808/estoniya-860466097.html
Эстония направит на военные нужды средства с климатических проектов
Эстония направит на военные нужды средства с климатических проектов - 08.08.2025, ПРАЙМ
Эстония направит на военные нужды средства с климатических проектов
Власти Эстонии перенаправят на оборону 85 миллионов евро, изначально выделенных для реализации климатических проектов, из-за этого стране будет сложнее достичь... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T12:59+0300
2025-08-08T12:59+0300
экономика
эстония
средства
вооружение
оборона
климат
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Власти Эстонии перенаправят на оборону 85 миллионов евро, изначально выделенных для реализации климатических проектов, из-за этого стране будет сложнее достичь целей по климату, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на канцлера министерства климата балтийской республики Мартена Кокка. ERR 13 мая сообщила, что Эстония перенаправит в общей сложности около 200 миллионов евро из незадействованных фондов Евросоюза на "наращивание национальной обороны". Кроме того, министр обороны Ханно Певкур в конце апреля заявил, что военные траты страны в 2026 году достигнут 5,4% от ВВП. "Министерство климата направит в сферу обороны 85 миллионов евро средств ЕС, которые были предназначены для реконструкции многоквартирных домов, строительства узлов общественного транспорта или адаптации к изменению климата... Эти миллионы теперь пойдут на развитие военной мобильности, например, строительство шоссейных и железных дорог, а также на развитие оборонной промышленности", - говорится в сообщении. По словам канцлера Кокка, из-за этого шага Эстонии будет сложнее достичь климатических целей, однако страна "готова пойти на этот риск". Он также подчеркнул, что при работе над экологическими проектами необходимо будет учитывать, что ресурсы для их реализации сократятся. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В МИД России добавляли, что "недружественные государства делают все возможное, чтобы осложнить нормальное взаимодействие". Там отмечали, что "прибалты особо преуспели на этом направлении, из-за открыто враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией".
https://1prime.ru/20250806/roskongress-860367811.html
эстония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_128:0:2271:1607_1920x0_80_0_0_f7403517f90d5244c8ef2109eb33284c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эстония, средства, вооружение, оборона, климат
Экономика, ЭСТОНИЯ, Средства, вооружение, оборона, климат
12:59 08.08.2025
 
Эстония направит на военные нужды средства с климатических проектов

ERR: Эстония перенаправит на оборону средства, выделенные на климатические проекты

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Власти Эстонии перенаправят на оборону 85 миллионов евро, изначально выделенных для реализации климатических проектов, из-за этого стране будет сложнее достичь целей по климату, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на канцлера министерства климата балтийской республики Мартена Кокка.
ERR 13 мая сообщила, что Эстония перенаправит в общей сложности около 200 миллионов евро из незадействованных фондов Евросоюза на "наращивание национальной обороны". Кроме того, министр обороны Ханно Певкур в конце апреля заявил, что военные траты страны в 2026 году достигнут 5,4% от ВВП.
"Министерство климата направит в сферу обороны 85 миллионов евро средств ЕС, которые были предназначены для реконструкции многоквартирных домов, строительства узлов общественного транспорта или адаптации к изменению климата... Эти миллионы теперь пойдут на развитие военной мобильности, например, строительство шоссейных и железных дорог, а также на развитие оборонной промышленности", - говорится в сообщении.
По словам канцлера Кокка, из-за этого шага Эстонии будет сложнее достичь климатических целей, однако страна "готова пойти на этот риск". Он также подчеркнул, что при работе над экологическими проектами необходимо будет учитывать, что ресурсы для их реализации сократятся.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В МИД России добавляли, что "недружественные государства делают все возможное, чтобы осложнить нормальное взаимодействие". Там отмечали, что "прибалты особо преуспели на этом направлении, из-за открыто враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией".
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
В Эстонии потребовали отставки министра соцдел из-за "пира во время чумы"
6 августа, 09:11
 
ЭкономикаЭСТОНИЯСредствавооружениеоборонаклимат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала