Эстония направит на военные нужды средства с климатических проектов

2025-08-08T12:59+0300

экономика

эстония

средства

вооружение

оборона

климат

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Власти Эстонии перенаправят на оборону 85 миллионов евро, изначально выделенных для реализации климатических проектов, из-за этого стране будет сложнее достичь целей по климату, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на канцлера министерства климата балтийской республики Мартена Кокка. ERR 13 мая сообщила, что Эстония перенаправит в общей сложности около 200 миллионов евро из незадействованных фондов Евросоюза на "наращивание национальной обороны". Кроме того, министр обороны Ханно Певкур в конце апреля заявил, что военные траты страны в 2026 году достигнут 5,4% от ВВП. "Министерство климата направит в сферу обороны 85 миллионов евро средств ЕС, которые были предназначены для реконструкции многоквартирных домов, строительства узлов общественного транспорта или адаптации к изменению климата... Эти миллионы теперь пойдут на развитие военной мобильности, например, строительство шоссейных и железных дорог, а также на развитие оборонной промышленности", - говорится в сообщении. По словам канцлера Кокка, из-за этого шага Эстонии будет сложнее достичь климатических целей, однако страна "готова пойти на этот риск". Он также подчеркнул, что при работе над экологическими проектами необходимо будет учитывать, что ресурсы для их реализации сократятся. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В МИД России добавляли, что "недружественные государства делают все возможное, чтобы осложнить нормальное взаимодействие". Там отмечали, что "прибалты особо преуспели на этом направлении, из-за открыто враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией".

эстония

2025

