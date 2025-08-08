https://1prime.ru/20250808/evropa-860468241.html
Фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в пятницу
Фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в пятницу - 08.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в пятницу
Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно снижаются на фоне возобновившейся неопределенности вокруг соблюдения условий торговой сделки между... | 08.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно снижаются на фоне возобновившейся неопределенности вокруг соблюдения условий торговой сделки между Евросоюзом и США, следует из биржевых данных и комментария аналитика. По состоянию на 13.16 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,03%, до 9 098,45 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,32%, до 7 733,83 пункта, немецкий DAX опускался на 0,14%, до 24 157,85 пункта. Мировые инвесторы оценивают макроэкономические новости. В пятницу японский министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава заявил журналистам по итогам визита в США, что Япония и Соединенные Штаты договорились скорректировать указ американского президента Дональда Трампа в той его части, которая не отражает достигнутые ранее договоренности о пошлинах на японские товары. Изменения в торговых отношениях между Японией и США вновь вызвали вопросы по торговой сделке между Соединенными Штатами и Евросоюзом, отметил главный рыночный аналитик CMC Markets Йохен Станцл (Jochen Stanzl), которого цитирует агентство Блумберг. "После заключения соглашения по торговым пошлинам между США и Европейским союзом появилась некоторая ясность, но начинает возникать неопределенность относительно его осуществления", - добавил аналитик. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
