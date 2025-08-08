Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в пятницу - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250808/evropa-860468241.html
Фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в пятницу
Фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в пятницу - 08.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в пятницу
Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно снижаются на фоне возобновившейся неопределенности вокруг соблюдения условий торговой сделки между... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T13:24+0300
2025-08-08T13:24+0300
экономика
европа
рынок
индексы
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/11/841351155_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_f967bbe7ee4acf0c86a0d72cc766c775.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно снижаются на фоне возобновившейся неопределенности вокруг соблюдения условий торговой сделки между Евросоюзом и США, следует из биржевых данных и комментария аналитика. По состоянию на 13.16 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,03%, до 9 098,45 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,32%, до 7 733,83 пункта, немецкий DAX опускался на 0,14%, до 24 157,85 пункта. Мировые инвесторы оценивают макроэкономические новости. В пятницу японский министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава заявил журналистам по итогам визита в США, что Япония и Соединенные Штаты договорились скорректировать указ американского президента Дональда Трампа в той его части, которая не отражает достигнутые ранее договоренности о пошлинах на японские товары. Изменения в торговых отношениях между Японией и США вновь вызвали вопросы по торговой сделке между Соединенными Штатами и Евросоюзом, отметил главный рыночный аналитик CMC Markets Йохен Станцл (Jochen Stanzl), которого цитирует агентство Блумберг. "После заключения соглашения по торговым пошлинам между США и Европейским союзом появилась некоторая ясность, но начинает возникать неопределенность относительно его осуществления", - добавил аналитик. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
https://1prime.ru/20250808/rynok-860458494.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/11/841351155_146:0:1969:1367_1920x0_80_0_0_14e3876d8fadaf52a7e110bbf8b0bb7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, рынок, индексы, торги
Экономика, ЕВРОПА, Рынок, Индексы, Торги
13:24 08.08.2025
 
Фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в пятницу

Биржи Европы в основном снижаются на неопределенности вокруг мировой торговли

© CC BY 2.0 / Thomas SchulzФранкфуртская фондовая биржа, Германия
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© CC BY 2.0 / Thomas Schulz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно снижаются на фоне возобновившейся неопределенности вокруг соблюдения условий торговой сделки между Евросоюзом и США, следует из биржевых данных и комментария аналитика.
По состоянию на 13.16 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,03%, до 9 098,45 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,32%, до 7 733,83 пункта, немецкий DAX опускался на 0,14%, до 24 157,85 пункта.
Мировые инвесторы оценивают макроэкономические новости. В пятницу японский министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава заявил журналистам по итогам визита в США, что Япония и Соединенные Штаты договорились скорректировать указ американского президента Дональда Трампа в той его части, которая не отражает достигнутые ранее договоренности о пошлинах на японские товары.
Изменения в торговых отношениях между Японией и США вновь вызвали вопросы по торговой сделке между Соединенными Штатами и Евросоюзом, отметил главный рыночный аналитик CMC Markets Йохен Станцл (Jochen Stanzl), которого цитирует агентство Блумберг.
"После заключения соглашения по торговым пошлинам между США и Европейским союзом появилась некоторая ясность, но начинает возникать неопределенность относительно его осуществления", - добавил аналитик.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии
10:08
 
ЭкономикаЕВРОПАРынокИндексыТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала