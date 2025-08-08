https://1prime.ru/20250808/evropa-860478818.html

Европа выделит Киеву очередной транш помощи, заявили в Совете ЕС

Европа выделит Киеву очередной транш помощи, заявили в Совете ЕС - 08.08.2025, ПРАЙМ

Европа выделит Киеву очередной транш помощи, заявили в Совете ЕС

Евросоюз выделит Киеву очередной четвертый транш макрофинансовой помощи в размере 3,2 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета ЕС. | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T18:17+0300

2025-08-08T18:17+0300

2025-08-08T18:18+0300

экономика

совет европы

финансовая помощь для украины

https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 авг – ПРАЙМ. Евросоюз выделит Киеву очередной четвертый транш макрофинансовой помощи в размере 3,2 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета ЕС. "Украина получит финансирование в размере более 3,2 миллиарда евро после того, как Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше поддержки", - указывается в документе. Там поясняется, что "финансирование нацелено, прежде всего, на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку функционирования органов государственного управления Украины". Всего ЕС обязался в период с 2024 по 2027 годы выделить Киеву порядка 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи в виде грантов и кредитов.

