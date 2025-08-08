https://1prime.ru/20250808/evropa-860478818.html
Европа выделит Киеву очередной транш помощи, заявили в Совете ЕС
БРЮССЕЛЬ, 8 авг – ПРАЙМ. Евросоюз выделит Киеву очередной четвертый транш макрофинансовой помощи в размере 3,2 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета ЕС. "Украина получит финансирование в размере более 3,2 миллиарда евро после того, как Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше поддержки", - указывается в документе. Там поясняется, что "финансирование нацелено, прежде всего, на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку функционирования органов государственного управления Украины". Всего ЕС обязался в период с 2024 по 2027 годы выделить Киеву порядка 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи в виде грантов и кредитов.
