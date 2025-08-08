Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа выделит Киеву очередной транш помощи, заявили в Совете ЕС - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250808/evropa-860478818.html
Европа выделит Киеву очередной транш помощи, заявили в Совете ЕС
Европа выделит Киеву очередной транш помощи, заявили в Совете ЕС - 08.08.2025, ПРАЙМ
Европа выделит Киеву очередной транш помощи, заявили в Совете ЕС
Евросоюз выделит Киеву очередной четвертый транш макрофинансовой помощи в размере 3,2 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета ЕС. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T18:17+0300
2025-08-08T18:18+0300
экономика
совет европы
финансовая помощь для украины
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 авг – ПРАЙМ. Евросоюз выделит Киеву очередной четвертый транш макрофинансовой помощи в размере 3,2 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета ЕС. "Украина получит финансирование в размере более 3,2 миллиарда евро после того, как Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше поддержки", - указывается в документе. Там поясняется, что "финансирование нацелено, прежде всего, на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку функционирования органов государственного управления Украины". Всего ЕС обязался в период с 2024 по 2027 годы выделить Киеву порядка 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи в виде грантов и кредитов.
https://1prime.ru/20250804/borrel-860305133.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_8ace646e169b39380fa4a174085c199e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
совет европы, финансовая помощь для украины
Экономика, Совет Европы, финансовая помощь для Украины
18:17 08.08.2025 (обновлено: 18:18 08.08.2025)
 
Европа выделит Киеву очередной транш помощи, заявили в Совете ЕС

Совет Евросоюза: ЕС выделит Киеву €3,2 млрд евро макрофинансовой помощи

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 8 авг – ПРАЙМ. Евросоюз выделит Киеву очередной четвертый транш макрофинансовой помощи в размере 3,2 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета ЕС.
"Украина получит финансирование в размере более 3,2 миллиарда евро после того, как Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше поддержки", - указывается в документе.
Там поясняется, что "финансирование нацелено, прежде всего, на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку функционирования органов государственного управления Украины".
Всего ЕС обязался в период с 2024 по 2027 годы выделить Киеву порядка 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи в виде грантов и кредитов.
Жозеп Боррель
Боррель назвал причину заморозки помощи ЕС Украине
4 августа, 16:28
 
ЭкономикаСовет Европыфинансовая помощь для Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала