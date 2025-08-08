https://1prime.ru/20250808/evropa-860485780.html

Фондовые индексы Европы показали рост по итогам недели

Фондовые индексы Европы показали рост по итогам недели - 08.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы показали рост по итогам недели

Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы преимущественно в минусе, однако по итогам недели продемонстрировали рост, свидетельствуют данные... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T22:35+0300

2025-08-08T22:35+0300

2025-08-08T22:35+0300

экономика

торги

европа

фондовые индексы

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/18/841351894_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_189f6e695523da723f80048e723de1be.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы преимущественно в минусе, однако по итогам недели продемонстрировали рост, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,06% - до 9 095,73 пункта, французский CAC 40 вырос - на 0,44%, до 7 743 пунктов, немецкий DAX опустился - на 0,12%, до 24 162,86 пункта. За неделю британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,21%, французский CAC 40 - на 2,61%, немецкий DAX - на 3,08%. Мировые инвесторы обратили в пятницу внимание на макроэкономические новости. Японский министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава заявил журналистам по итогам визита в США, что Япония и Соединенные Штаты договорились скорректировать указ американского президента Дональда Трампа в той его части, которая не отражает достигнутые ранее договоренности о пошлинах на японские товары. Помимо этого, участники рынка могли оценивать новости по экономике Германии. Согласно исследованию, проведенному немецким исследовательским институтом IFO, более трети компаний ФРГ страдают от нехватки заказов, прежде всего, это касается автомобильной промышленности, машиностроения и производства электрооборудования. На этой неделе IFO сообщал, что объем заказов в химической промышленности Германии упал до минимума с 2009 года из-за введенных США таможенных пошлин. Аналитики Commerzbank, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что пошлины США замедлят импорт Германии в Штаты на 20-25% в ближайшие два года. На неделе участники рынка также наблюдали за данными по макроэкономике европейского региона. Так, по данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам июля осталась, как и месяцем ранее, на уровне в 2%. Аналитики ожидали замедления показателя до 1,9%. Кроме того, объем розничных продаж в еврозоне в июне увеличился на 0,3% по сравнению с маем. Аналитики ждали роста показателя на 0,4% в месячном выражении. Как сообщило издание S&P Global, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июле поднялся до 50,9 пункта с 50,6 пункта в июне.

https://1prime.ru/20250807/evropa-860446456.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, европа, фондовые индексы