ФАС выявила картели во всех регионах России

Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ
10:50 08.08.2025
 
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картели во всех регионах страны по итогам первого полугодия 2025 года и возбудила 158 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности, сообщили в ведомстве.
"Служба подвела промежуточные итоги антикартельной деятельности за первое полугодие текущего года. ФАС России возбудила 158 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности. По их итогам на сегодняшний день ведомство приняло 96 решений о нарушении антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что антиконкурентные соглашения выявлены во всех 89 регионах РФ. В качестве ответчиков по делам ведомство привлекло 248 хозяйствующих субъектов и 68 заказчиков. Ограничивающие конкуренцию соглашения охватили 1333 закупки с общей суммой начальной максимальной цены контракта (НМЦК) 49,6 миллиарда рублей.
Подчеркивается, что в части контроля реализации нацпроектов ведомство возбудило 15 дел с общей суммой НМЦК 7,3 миллиарда рублей. Принято 18 решений, по которым общая сумма НМЦК составила 17,8 миллиарда рублей.
"По материалам службы возбуждено 12 уголовных дел. Из них 6 – по признакам заключения картеля (ст. 178 УК РФ) и 6 – по иным составам УК РФ. В федеральный бюджет поступило 781,6 миллиона рублей штрафов, наложенных центральным аппаратом ФАС России за антиконкурентные соглашения", - добавляется в сообщении.
ФАС признала ненадлежащей рекламу "МТС банка"
6 августа, 15:33
 
