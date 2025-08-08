Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу растут на фоне выхода финансовых отчетов компаний, демонстрирующих устойчивость их деятельности в условиях ранее введенных импортных пошлин президентом США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 14.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,28%, до 44 205 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,35%, до 23 579,5 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,35%, до 6 388,5 пункта. Инвесторы продолжают оценивать показатели компаний в отчетный период. Акции американской туристической компании Expedia Group растут на 16% на предторгах, после того как компания раскрыла финансовые показатели за второй квартал 2025 года: выручка увеличилась на 5,5% в годовом выражении, до 3,786 миллиарда долларов, что оказалось сильнее прогнозов, ожидался показатель на уровне 3,7 миллиарда долларов. "Показатели по прибыли компаний за второй квартал подтверждают, что корпоративная устойчивость сохраняется. В целом прибыль остается стабильной, комментарии организаций указывают на то, что до сих пор корпорации в значительной степени справлялись с последствиями пошлин", - цитирует агентство Блумберг аналитика Barclays Эмманюэля Ко (Emmanuel Cau). "Однако это не означает, что неопределенность относительно импортных пошлин полностью исчезла, принимая во внимание то, что политика Трампа остается неустойчивой", - добавили аналитики.
14:56 08.08.2025
 
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на новостях из США

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу растут на фоне выхода финансовых отчетов компаний, демонстрирующих устойчивость их деятельности в условиях ранее введенных импортных пошлин президентом США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 14.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,28%, до 44 205 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,35%, до 23 579,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,35%, до 6 388,5 пункта.
Инвесторы продолжают оценивать показатели компаний в отчетный период. Акции американской туристической компании Expedia Group растут на 16% на предторгах, после того как компания раскрыла финансовые показатели за второй квартал 2025 года: выручка увеличилась на 5,5% в годовом выражении, до 3,786 миллиарда долларов, что оказалось сильнее прогнозов, ожидался показатель на уровне 3,7 миллиарда долларов.
"Показатели по прибыли компаний за второй квартал подтверждают, что корпоративная устойчивость сохраняется. В целом прибыль остается стабильной, комментарии организаций указывают на то, что до сих пор корпорации в значительной степени справлялись с последствиями пошлин", - цитирует агентство Блумберг аналитика Barclays Эмманюэля Ко (Emmanuel Cau).
"Однако это не означает, что неопределенность относительно импортных пошлин полностью исчезла, принимая во внимание то, что политика Трампа остается неустойчивой", - добавили аналитики.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии
10:08
Заголовок открываемого материала