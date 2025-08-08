https://1prime.ru/20250808/fyuchersy-860472087.html

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут - 08.08.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу растут на фоне выхода финансовых отчетов компаний, демонстрирующих устойчивость их деятельности в... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T14:56+0300

2025-08-08T14:56+0300

2025-08-08T14:56+0300

экономика

рынок

торги

индексы

сша

barclays

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/07/836390720_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_05894fd768334f6f59d96f4f0a7d612b.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу растут на фоне выхода финансовых отчетов компаний, демонстрирующих устойчивость их деятельности в условиях ранее введенных импортных пошлин президентом США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 14.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,28%, до 44 205 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,35%, до 23 579,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,35%, до 6 388,5 пункта. Инвесторы продолжают оценивать показатели компаний в отчетный период. Акции американской туристической компании Expedia Group растут на 16% на предторгах, после того как компания раскрыла финансовые показатели за второй квартал 2025 года: выручка увеличилась на 5,5% в годовом выражении, до 3,786 миллиарда долларов, что оказалось сильнее прогнозов, ожидался показатель на уровне 3,7 миллиарда долларов. "Показатели по прибыли компаний за второй квартал подтверждают, что корпоративная устойчивость сохраняется. В целом прибыль остается стабильной, комментарии организаций указывают на то, что до сих пор корпорации в значительной степени справлялись с последствиями пошлин", - цитирует агентство Блумберг аналитика Barclays Эмманюэля Ко (Emmanuel Cau). "Однако это не означает, что неопределенность относительно импортных пошлин полностью исчезла, принимая во внимание то, что политика Трампа остается неустойчивой", - добавили аналитики.

https://1prime.ru/20250808/rynok-860458494.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, barclays, nasdaq composite