Биржевые цены на газ в Европе слабо снижаются в пятницу
2025-08-08T09:25+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу немного снижаются - до 397 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 395,7 доллара (-0,4%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.04 мск их стоимость составляет 396,7 доллара (-0,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 397,2 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
