Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе снизились цены на газ - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250808/gaz-860482731.html
В Европе снизились цены на газ
В Европе снизились цены на газ - 08.08.2025, ПРАЙМ
В Европе снизились цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы снизились на 2,3% - до 388,3 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T20:12+0300
2025-08-08T20:13+0300
экономика
биржа ice
европа
газ
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/25/837562572_0:282:3141:2048_1920x0_80_0_0_e1e52ab39ce22dc5444a7a707ff59949.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы снизились на 2,3% - до 388,3 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 395,7 доллара (-0,4%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 402,3 доллара (+1,3%), ценовой минимум - 388 долларов (-2,3%). Последние фьючерсы торговались по 388,3 доллара (-2,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 397,2 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20250807/gaz-860445428.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/25/837562572_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_a246c3f61d6e31df3ab5345cae89c739.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
биржа ice, европа, газ, цены
Экономика, Биржа ICE, ЕВРОПА, Газ, цены
20:12 08.08.2025 (обновлено: 20:13 08.08.2025)
 
В Европе снизились цены на газ

ICE: цены на газ в Европе снизились на 2,3%, до $388,3

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы снизились на 2,3% - до 388,3 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 395,7 доллара (-0,4%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 402,3 доллара (+1,3%), ценовой минимум - 388 долларов (-2,3%). Последние фьючерсы торговались по 388,3 доллара (-2,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 397,2 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
В Европе умеренно снизились цены на газ
Вчера, 19:40
 
ЭкономикаБиржа ICEЕВРОПАГазцены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала