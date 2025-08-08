https://1prime.ru/20250808/gaz-860482731.html

В Европе снизились цены на газ

В Европе снизились цены на газ - 08.08.2025, ПРАЙМ

В Европе снизились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы снизились на 2,3% - до 388,3 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T20:12+0300

2025-08-08T20:12+0300

2025-08-08T20:13+0300

экономика

биржа ice

европа

газ

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/83756/25/837562572_0:282:3141:2048_1920x0_80_0_0_e1e52ab39ce22dc5444a7a707ff59949.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы снизились на 2,3% - до 388,3 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 395,7 доллара (-0,4%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 402,3 доллара (+1,3%), ценовой минимум - 388 долларов (-2,3%). Последние фьючерсы торговались по 388,3 доллара (-2,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 397,2 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20250807/gaz-860445428.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржа ice, европа, газ, цены