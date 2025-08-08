https://1prime.ru/20250808/germaniya-860486084.html
В ведомстве канцлера ФРГ заявили о желании нормализовать отношения с РФ
МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Глава ведомства канцлера Германии Торстен Фрай заявил, что Евросоюз заинтересован в том, чтобы отношения с Россией как центральным игроком в Европе "когда-нибудь" нормализовались. "Да, мы в любом случае будем оставаться соседями. Россия, как вы говорите, останется большой страной, не только в Азии, но и в качестве центрального игрока в Европе. И поэтому мы самым кровным образом заинтересованы в том, чтобы эти отношения когда-нибудь снова нормализовались. Нам предстоит пройти много шагов по этому пути", - сказал Фрай в интервью радиостанции Deutschlandfunk в ответ на вопрос о перспективах развития отношений ЕС и России. Важно, чтобы "в конце концов" начался диалог, в основе которого будет взаимное уважение, отметил политик. По его мнению, одним из условий достижения устойчивых результатов в отношениях с Россией является вовлечение Украины и Европы в дальнейшие переговоры по урегулированию украинского конфликта. При этом Фрай заявил, что пока не может представить возвращения к поставкам газа по "Северному потоку", потому что этот вопрос, по его мнению, не является ключевым, и для его решения нужно предпринять еще много шагов. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече лидеров стран в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Президент РФ в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с коллегой из США. "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
