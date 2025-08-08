Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ высоко оценил "четкий" ответ Трампа о встрече с Путиным
2025-08-08T06:13+0300
2025-08-08T06:13+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил "четкий" ответ президента США Дональда Трампа о встрече с российским лидером Владимиром Путиным и ее условиях. Ранее Трамп заявил журналистам, что встреча с Путина с Владимиром Зеленским не является условием для саммита США-РФ. "Четкий ответ снова опровергает фейковые новости", - написал Дмитриев в социальной сети Х.
06:13 08.08.2025
 
Глава РФПИ Дмитриев высоко оценил "четкий" ответ Трампа о встрече Путина и Зеленского

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил "четкий" ответ президента США Дональда Трампа о встрече с российским лидером Владимиром Путиным и ее условиях.
Ранее Трамп заявил журналистам, что встреча с Путина с Владимиром Зеленским не является условием для саммита США-РФ.
"Четкий ответ снова опровергает фейковые новости", - написал Дмитриев в социальной сети Х.
 
