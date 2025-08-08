https://1prime.ru/20250808/glava-860452367.html

Глава РФПИ высоко оценил "четкий" ответ Трампа о встрече с Путиным

Глава РФПИ высоко оценил "четкий" ответ Трампа о встрече с Путиным

2025-08-08T06:13+0300

экономика

россия

общество

сша

рф

кирилл дмитриев

дональд трамп

владимир путин

рфпи

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил "четкий" ответ президента США Дональда Трампа о встрече с российским лидером Владимиром Путиным и ее условиях. Ранее Трамп заявил журналистам, что встреча с Путина с Владимиром Зеленским не является условием для саммита США-РФ. "Четкий ответ снова опровергает фейковые новости", - написал Дмитриев в социальной сети Х.

сша

рф

2025

