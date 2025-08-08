https://1prime.ru/20250808/glava-860452367.html
Глава РФПИ высоко оценил "четкий" ответ Трампа о встрече с Путиным
Глава РФПИ высоко оценил "четкий" ответ Трампа о встрече с Путиным - 08.08.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ высоко оценил "четкий" ответ Трампа о встрече с Путиным
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил "четкий" ответ президента США Дональда Трампа о встрече с российским лидером Владимиром Путиным и ее условиях. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T06:13+0300
2025-08-08T06:13+0300
2025-08-08T06:13+0300
экономика
россия
общество
сша
рф
кирилл дмитриев
дональд трамп
владимир путин
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860452367.jpg?1754622821
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил "четкий" ответ президента США Дональда Трампа о встрече с российским лидером Владимиром Путиным и ее условиях.
Ранее Трамп заявил журналистам, что встреча с Путина с Владимиром Зеленским не является условием для саммита США-РФ.
"Четкий ответ снова опровергает фейковые новости", - написал Дмитриев в социальной сети Х.
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , сша, рф, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, рфпи
Экономика, РОССИЯ, Общество , США, РФ, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Владимир Путин, РФПИ
Глава РФПИ высоко оценил "четкий" ответ Трампа о встрече с Путиным
Глава РФПИ Дмитриев высоко оценил "четкий" ответ Трампа о встрече Путина и Зеленского