Google тестирует новый ИИ-инструмент для проведения финансовой аналитики

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Американская технологическая компания Google тестирует новый инструмент на базе искусственного интеллекта (ИИ) для проведения финансовой аналитики и представления рыночных данных пользователям в удобном для них визуальном формате, следует из пресс-релиза компании. "Начиная с этой недели, вы увидите, как мы тестируем новый Google Finance с обновленным ИИ", - говорится в сообщении. "Появится доступ к расширенным инструментам для построения диаграмм: новые инструменты построения диаграмм помогут визуализировать финансовые данные", - добавляется там. Указывается также, что пользователь "сможет задать сложные вопросы из мира финансов и получить всесторонний анализ и новые идеи". Кроме того, компания объявила, что представит новую новостную ленту, которая позволит пользователям отслеживать рыночные данные, например, изменения, связанные с биржевыми товарами или криптовалютой. Google отметила, что теперь в поле зрения пользователей окажутся даже "мельчайшие заголовки". Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
