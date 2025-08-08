Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Google тестирует новый ИИ-инструмент для проведения финансовой аналитики - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250808/google-860476933.html
Google тестирует новый ИИ-инструмент для проведения финансовой аналитики
Google тестирует новый ИИ-инструмент для проведения финансовой аналитики - 08.08.2025, ПРАЙМ
Google тестирует новый ИИ-инструмент для проведения финансовой аналитики
Американская технологическая компания Google тестирует новый инструмент на базе искусственного интеллекта (ИИ) для проведения финансовой аналитики и... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T17:01+0300
2025-08-08T17:01+0300
экономика
google
ии
финансы
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/82561/97/825619798_0:109:2501:1515_1920x0_80_0_0_3328e80a77a12543f4311ececf3c03dc.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Американская технологическая компания Google тестирует новый инструмент на базе искусственного интеллекта (ИИ) для проведения финансовой аналитики и представления рыночных данных пользователям в удобном для них визуальном формате, следует из пресс-релиза компании. "Начиная с этой недели, вы увидите, как мы тестируем новый Google Finance с обновленным ИИ", - говорится в сообщении. "Появится доступ к расширенным инструментам для построения диаграмм: новые инструменты построения диаграмм помогут визуализировать финансовые данные", - добавляется там. Указывается также, что пользователь "сможет задать сложные вопросы из мира финансов и получить всесторонний анализ и новые идеи". Кроме того, компания объявила, что представит новую новостную ленту, которая позволит пользователям отслеживать рыночные данные, например, изменения, связанные с биржевыми товарами или криптовалютой. Google отметила, что теперь в поле зрения пользователей окажутся даже "мельчайшие заголовки". Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
https://1prime.ru/20250721/microsoft-859749307.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82561/97/825619798_168:0:2331:1622_1920x0_80_0_0_670d831f5f53a77e911d4c95a405b949.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
google, ии, финансы, технологии
Экономика, Google, ИИ, Финансы, Технологии
17:01 08.08.2025
 
Google тестирует новый ИИ-инструмент для проведения финансовой аналитики

Google начал тестирование инструмента Google Finance на базе ИИ для финансовой аналитики

© flickr.com / Robert Scoble Логотип Google
Логотип Google - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© flickr.com / Robert Scoble
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Американская технологическая компания Google тестирует новый инструмент на базе искусственного интеллекта (ИИ) для проведения финансовой аналитики и представления рыночных данных пользователям в удобном для них визуальном формате, следует из пресс-релиза компании.
"Начиная с этой недели, вы увидите, как мы тестируем новый Google Finance с обновленным ИИ", - говорится в сообщении.
"Появится доступ к расширенным инструментам для построения диаграмм: новые инструменты построения диаграмм помогут визуализировать финансовые данные", - добавляется там. Указывается также, что пользователь "сможет задать сложные вопросы из мира финансов и получить всесторонний анализ и новые идеи".
Кроме того, компания объявила, что представит новую новостную ленту, которая позволит пользователям отслеживать рыночные данные, например, изменения, связанные с биржевыми товарами или криптовалютой.
Google отметила, что теперь в поле зрения пользователей окажутся даже "мельчайшие заголовки".
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
Стенд компании Microsoft на международном автомобильном салоне во Франкфурте. - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
Microsoft инвестирует в сбор данных на языках ЕС для разработки ИИ
21 июля, 13:25
 
ЭкономикаGoogleИИФинансыТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала