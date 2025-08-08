https://1prime.ru/20250808/gosduma-860450824.html

В Госдуме рассказали о новых правилах продажи смартфонов и планшетов

МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Производители смартфонов и планшетов с 1 сентября будут обязаны обеспечить пользователям возможность свободно скачивать, обновлять и оплачивать приложения из российского магазина RuStore, а любые ограничения на работу предустановленного ПО или приложений из RuStore будут расцениваться как нарушение закона, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила продажи смартфонов, планшетов и других устройств с обязательной предустановкой программного обеспечения. Согласно поправкам в закон "О защите прав потребителей", производители и продавцы обязаны обеспечить пользователям возможность свободно скачивать, обновлять и оплачивать приложения из российского магазина RuStore. Любые ограничения на работу предустановленного ПО или приложений из RuStore будут расцениваться как нарушение закона", - сказал он. Депутат объяснил, что новая норма напрямую касается тех производителей, которые не допускают установку сторонних магазинов приложений — в первую очередь, Apple. "По умолчанию на iPhone и других гаджетах Apple установлен магазин приложений AppStore от самой компании. Альтернативные магазины не предусмотрены — в большинстве стран поставить сторонние приложения можно только неофициально. Однако для отдельных государств все же действуют исключения: в частности, в Евросоюзе. Также в нашей стране с начала 2022 года из-за санкций недоступны некоторые встроенные функции, в том числе платежи через Apple Pay. Закон устранит такую дискриминацию и защитит интересы российских пользователей и разработчиков", - подчеркнул Немкин. По его словам, поправки предусматривают, что при нарушении требований к предустановке ПО устройство будет признано некачественным товаром, а это даёт потребителю право потребовать замену, ремонт или возврат денежных средств. Также если смартфон не позволяет установить RuStore, отказывается принимать оплату через российскую карту или блокирует работу приложения — всё это будет основанием для претензий со стороны покупателя, добавил депутат. "Сейчас RuStore предустанавливается только на устройства с Android и HarmonyOS, но уже разработана версия и для iOS. Приложение может появиться на платформе Apple при условии, что сама компания выполнит требования российского законодательства. Закон стал очередным шагом к укреплению цифрового суверенитета России и созданию независимой технологической инфраструктуры, в которой ключевые сервисы не зависят от решений иностранных компаний", - заключил он.

