В Госдуме предложили возместить часть затрат на отдых многодетным семьям
В Госдуме предложили возместить часть затрат на отдых многодетным семьям - 08.08.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили возместить часть затрат на отдых многодетным семьям
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести механизм возмещения части... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T16:18+0300
2025-08-08T16:18+0300
2025-08-08T16:19+0300
экономика
бизнес
туризм
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести механизм возмещения части затрат на отдых для многодетных и малообеспеченных семей. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документ."На основании изложенного фракция "Новые люди" просит вас рассмотреть возможность введения механизма возмещения части затрат на отдых для многодетных семей, малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов", - сказано в документе. Отмечается, что необходимо рассмотреть разработку адресных мер государственной поддержи, направленных на повышение доступности внутреннего туризма для многодетных и малообеспеченных семей. В документе также подчеркивается, что реализация указанной инициативы будет способствовать формированию благоприятной среды для развития семейного туризма, что соответствует целям государственной политики Российской Федерации как социального государства.
