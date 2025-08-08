Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили возместить часть затрат на отдых многодетным семьям - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250808/gosduma-860475397.html
В Госдуме предложили возместить часть затрат на отдых многодетным семьям
В Госдуме предложили возместить часть затрат на отдых многодетным семьям - 08.08.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили возместить часть затрат на отдых многодетным семьям
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести механизм возмещения части... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T16:18+0300
2025-08-08T16:19+0300
экономика
бизнес
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести механизм возмещения части затрат на отдых для многодетных и малообеспеченных семей. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документ."На основании изложенного фракция "Новые люди" просит вас рассмотреть возможность введения механизма возмещения части затрат на отдых для многодетных семей, малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов", - сказано в документе. Отмечается, что необходимо рассмотреть разработку адресных мер государственной поддержи, направленных на повышение доступности внутреннего туризма для многодетных и малообеспеченных семей. В документе также подчеркивается, что реализация указанной инициативы будет способствовать формированию благоприятной среды для развития семейного туризма, что соответствует целям государственной политики Российской Федерации как социального государства.
https://1prime.ru/20250808/matkapital-860460104.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм
Экономика, Бизнес, Туризм
16:18 08.08.2025 (обновлено: 16:19 08.08.2025)
 
В Госдуме предложили возместить часть затрат на отдых многодетным семьям

В ГД предложили ввести субсидии на отдых для многодетных и малообеспеченных семей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести механизм возмещения части затрат на отдых для многодетных и малообеспеченных семей. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документ.
"На основании изложенного фракция "Новые люди" просит вас рассмотреть возможность введения механизма возмещения части затрат на отдых для многодетных семей, малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов", - сказано в документе.
Отмечается, что необходимо рассмотреть разработку адресных мер государственной поддержи, направленных на повышение доступности внутреннего туризма для многодетных и малообеспеченных семей.
В документе также подчеркивается, что реализация указанной инициативы будет способствовать формированию благоприятной среды для развития семейного туризма, что соответствует целям государственной политики Российской Федерации как социального государства.
маткапитал - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
В Госдуме предложили увеличить материнский капитал за первого ребенка
10:59
 
ЭкономикаБизнесТуризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала