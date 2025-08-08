Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Немецкие компании посетовали на нехватку заказов - 08.08.2025, ПРАЙМ
Немецкие компании посетовали на нехватку заказов
Немецкие компании посетовали на нехватку заказов - 08.08.2025, ПРАЙМ
Немецкие компании посетовали на нехватку заказов
Более трети компаний ФРГ страдают от нехватки заказов, прежде всего это касается автомобильной промышленности, машиностроения и производства... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T11:56+0300
2025-08-08T11:56+0300
экономика
бизнес
германия
сша
ifo
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/66/758916698_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_aa19bd0b1bb4f8a7f0ed0cf7130556ca.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Более трети компаний ФРГ страдают от нехватки заказов, прежде всего это касается автомобильной промышленности, машиностроения и производства электрооборудования, следует из результатов исследования, проведенного немецким исследовательским институтом IFO. "По собственным данным, 36,7% компаний получают слишком мало заказов", - сообщил институт. Отмечается, что по сравнению с июльскими данными эта цифра практически не изменилась, но немного снизилась по сравнению с апрельскими показателями (37,3%). Однако она по-прежнему существенно выше, чем средний долгосрочный показатель. "Продолжающийся дефицит заказов остаётся ключевым препятствием для существенного восстановления экономики", - заявил руководитель отдела исследований IFO Клаус Вольрабе. Доля промышленных компаний, сообщающих о дефиците заказов, вновь выросла – с 36,8% до 38,3%. Особенно сильно пострадали автомобилестроение (с 35,4% до 42,6%), а также машиностроение (46,1%) и производство электрооборудования (40,6%). В металлургической промышленности почти половина компаний сообщает о недостаточном количестве заказов. В сфере услуг число компаний, сообщающих о дефиците заказов, сократилось с 32,3% до 29,9%. Уровень дефицита заказов также выше среднего в сфере гостиничного бизнеса (54,2%), а также в рекламных агентствах и компаниях, занимающихся маркетинговыми исследованиями (51,4%). Ситуация остается сложной и в торговле. В оптовой торговле около двух третей компаний (66,2%) жалуются на отсутствие заказов, что значительно больше, чем в предыдущем квартале (61,7%). В розничной торговле ситуация также не улучшилась: доля незначительно выросла с 50,6% до 51,0%, то есть каждая вторая компания по-прежнему сообщает о недостаточном спросе. На этой неделе IFO сообщал, что объем заказов в химической промышленности Германии упал до минимума с 2009 года из-за введенных США таможенных пошлин.
германия
сша
бизнес, германия, сша, ifo
Экономика, Бизнес, ГЕРМАНИЯ, США, IFO
11:56 08.08.2025
 
Немецкие компании посетовали на нехватку заказов

IFO: более трети немецких компаний страдают от нехватки заказов

© flickr.com / fdecomite
Флаг Германии
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© flickr.com / fdecomite
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Более трети компаний ФРГ страдают от нехватки заказов, прежде всего это касается автомобильной промышленности, машиностроения и производства электрооборудования, следует из результатов исследования, проведенного немецким исследовательским институтом IFO.
"По собственным данным, 36,7% компаний получают слишком мало заказов", - сообщил институт.
Отмечается, что по сравнению с июльскими данными эта цифра практически не изменилась, но немного снизилась по сравнению с апрельскими показателями (37,3%). Однако она по-прежнему существенно выше, чем средний долгосрочный показатель.
"Продолжающийся дефицит заказов остаётся ключевым препятствием для существенного восстановления экономики", - заявил руководитель отдела исследований IFO Клаус Вольрабе.
Доля промышленных компаний, сообщающих о дефиците заказов, вновь выросла – с 36,8% до 38,3%. Особенно сильно пострадали автомобилестроение (с 35,4% до 42,6%), а также машиностроение (46,1%) и производство электрооборудования (40,6%). В металлургической промышленности почти половина компаний сообщает о недостаточном количестве заказов.
В сфере услуг число компаний, сообщающих о дефиците заказов, сократилось с 32,3% до 29,9%. Уровень дефицита заказов также выше среднего в сфере гостиничного бизнеса (54,2%), а также в рекламных агентствах и компаниях, занимающихся маркетинговыми исследованиями (51,4%).
Ситуация остается сложной и в торговле. В оптовой торговле около двух третей компаний (66,2%) жалуются на отсутствие заказов, что значительно больше, чем в предыдущем квартале (61,7%). В розничной торговле ситуация также не улучшилась: доля незначительно выросла с 50,6% до 51,0%, то есть каждая вторая компания по-прежнему сообщает о недостаточном спросе.
На этой неделе IFO сообщал, что объем заказов в химической промышленности Германии упал до минимума с 2009 года из-за введенных США таможенных пошлин.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
В Германии провели опрос об одобрении работы правительства и Мерца
Вчера, 19:54
 
Экономика Бизнес ГЕРМАНИЯ США IFO
 
 
