Россия и Узбекистан разработают дорожную карту по сотрудничеству в сфере ИИ

ТАШКЕНТ, 8 авг – ПРАЙМ. Профильные ведомства Узбекистана и России разработают дорожную карту по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта (ИИ) на 2026-2027 годы, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства цифровых технологий. По данным пресс-службы, первый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Олег Пекось и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Григорий Борисенко и в Самарканде на полях международного форума по развитию технологий искусственного интеллекта в СНГ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. "По итогам переговоров стороны договорились разработать дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. В этом документе обозначены практические шаги по внедрению и развитию технологий искусственного интеллекта между двумя странами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства. Стороны также выразили готовность к налаживанию сотрудничества в области научных исследований, реализации совместных проектов и совершенствования нормативно-правовой базы в области ИИ, добавили в пресс-службе. Ранее представители министерства цифровых технологий Узбекистана сообщали, что ведомство привлекло "Сбер" к созданию технологии ИИ для диагностики рака груди на ранней стадии. Также рассматриваются совместные проекты с применением ИИ по линии МЧС и поисково-спасательной деятельности.

