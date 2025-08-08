https://1prime.ru/20250808/ii-860461894.html
Россия и Узбекистан разработают дорожную карту по сотрудничеству в сфере ИИ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859913199_0:13:2856:1620_1920x0_80_0_0_2e9d4e5f3ff0609c16f6ba3c5b4a8da1.jpg
ТАШКЕНТ, 8 авг – ПРАЙМ. Профильные ведомства Узбекистана и России разработают дорожную карту по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта (ИИ) на 2026-2027 годы, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства цифровых технологий. По данным пресс-службы, первый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Олег Пекось и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Григорий Борисенко и в Самарканде на полях международного форума по развитию технологий искусственного интеллекта в СНГ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. "По итогам переговоров стороны договорились разработать дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. В этом документе обозначены практические шаги по внедрению и развитию технологий искусственного интеллекта между двумя странами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства. Стороны также выразили готовность к налаживанию сотрудничества в области научных исследований, реализации совместных проектов и совершенствования нормативно-правовой базы в области ИИ, добавили в пресс-службе. Ранее представители министерства цифровых технологий Узбекистана сообщали, что ведомство привлекло "Сбер" к созданию технологии ИИ для диагностики рака груди на ранней стадии. Также рассматриваются совместные проекты с применением ИИ по линии МЧС и поисково-спасательной деятельности.
узбекистан
россия, узбекистан, технологии, сотрудничество, дорожная карта, ии, развитие ии
Россия и Узбекистан разработают дорожную карту по сотрудничеству в сфере ИИ
По данным пресс-службы, первый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Олег Пекось и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Григорий Борисенко и в Самарканде на полях международного форума по развитию технологий искусственного интеллекта в СНГ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
"По итогам переговоров стороны договорились разработать дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. В этом документе обозначены практические шаги по внедрению и развитию технологий искусственного интеллекта между двумя странами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
Стороны также выразили готовность к налаживанию сотрудничества в области научных исследований, реализации совместных проектов и совершенствования нормативно-правовой базы в области ИИ, добавили в пресс-службе.
Ранее представители министерства цифровых технологий Узбекистана сообщали, что ведомство привлекло "Сбер" к созданию технологии ИИ для диагностики рака груди на ранней стадии. Также рассматриваются совместные проекты с применением ИИ по линии МЧС и поисково-спасательной деятельности.
