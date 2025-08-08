https://1prime.ru/20250808/indija-860451136.html

Индия осознает риски в покупке истребителей F-35, заявил эксперт

Индия осознает риски в покупке истребителей F-35, заявил эксперт - 08.08.2025, ПРАЙМ

Индия осознает риски в покупке истребителей F-35, заявил эксперт

Правительство Индии в условиях угроз президента США Дональда Трампа в отношении основных стран-покупательниц российских углеводородов осознает потенциальные... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T03:12+0300

2025-08-08T03:12+0300

2025-08-08T03:12+0300

экономика

мировая экономика

россия

индия

сша

вашингтон

дональд трамп

нато

рособоронэкспорт

ростех

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860451136.jpg?1754611971

МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Правительство Индии в условиях угроз президента США Дональда Трампа в отношении основных стран-покупательниц российских углеводородов осознает потенциальные риски и угрозы в покупке "прошитых" американских истребителей F-35, экспортные версии которых содержат дистанционно активируемые программные и аппаратные "закладки" в бортовом радиоэлектронном оборудовании (БРЭО), сообщил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. В начале августа агентство Блумберг передавало, что Индия заявила американской стороне, что не заинтересована в закупке истребителей F-35, отдавая предпочтение совместным разработкам военного оборудования. При этом индийский замминистра иностранных дел заявил, что Индия и США официально не проводили переговоры по вопросу закупок истребителей F-35. "Политическое и экономическое давление администрации 47-го президента США Дональда Трампа на Индию с угрозами введения новых санкций и пошлин в случае продолжения закупок Нью-Дели российских углеводородов вызвала резкую негативную реакцию официальных индийских властей, которая абсолютно правомерна, учитывая, что Индия является великой державой", - сказал Коротченко. Он отметил, что в таких условиях давление Трампа на решение о покупке Индией американских истребителей воспринимается Нью-Дели как угроза суверенитету страны. Истребители пятого поколения F-35 несут реальную угрозу индийским ВВС, так как США поставляют на рынок "прошитые" экспортные версии данного оружия, которое фактически может быть "обнулено" по команде из Вашингтона. "Экспортные версии американских F-35, поставляемые как союзникам по НАТО, так и другим покупателям на внешнем рынке, имеют встроенные в бортовую аппаратуру программные и аппаратные "закладки", дистанционная активация которых может произойти в любой момент внешним радиоэлектронным сигналом соответствующими структурами или службами США", - подчеркнул Коротченко. Он добавил, что в случае приобретения истребителей F-35 Индия имеет все шансы стать заложником в руках США, которые в любой момент смогут сделать эти истребители нефункциональными, если их использование в конкретных боевых действиях или вооруженном конфликте с той или иной страной не будет отвечать интересам и целям Вашингтона. Коротченко отметил, что в этих условиях Индии гораздо предпочтительнее продолжение многолетнего военно-технического сотрудничество с Российской Федерацией. Как известно, в предшествующий период Индия реализовала широкомасштабную программу производства по российской лицензии истребителей Су-30МКИ и приобрела необходимый опыт и технологический потенциал. "Создание индийской авиапромышленностью национального истребителя пятого поколения на основе технологического партнерства с РФ позволит Индии подтвердить статус первоклассной военной державы. Россия готова в полном объеме осуществить трансферт технологий на базе российского истребителя пятого поколения Су-57Э индийским партнерам и оказать необходимое содействие в развертывании серийного производства таких боевых самолетов в Индии", - сказал руководитель ЦАМТО. При этом он отметил, что основное преимущество Су-57Э перед немногочисленными конкурентами – успешный опыт участия в боевых действиях в условиях реального вооруженного конфликта с применением противником современных западных средств воздушного нападения, ПВО и РЭБ. В феврале директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал РИА Новости, что индийская сторона рассматривает вопрос об организации на своей территории производства истребителей пятого поколения Су-57. Тогда же гендиректор "Рособоронэкспорта" (входит в "Ростех") Александр Михеев сообщил, что Россия предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственной машины такого уровня.

индия

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, индия, сша, вашингтон, дональд трамп, нато, рособоронэкспорт, ростех, f-35 lightning ii