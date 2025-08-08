Индия приостановила планы по закупке вооружения и самолетов у США

https://1prime.ru/20250808/indiya-860469325.html

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Индия приостановила планы по закупке нового вооружения и самолетов у США после введения пошлин, передает агентство Рейтер со ссылкой на индийских официальных лиц. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу в четверг. При этом в среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. "Нью-Дели поставил на паузу свои планы по закупке нового американского вооружения и самолетов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на трех индийских чиновников. По словам двух собеседников агентства, министр обороны Индии Раджнатх Сингх на следующей неделе планировал посетить Вашингтон, где должен был объявить о некоторых закупках, однако поездка была отменена. Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с тарифами с США в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения. Вскоре после объявления о новых тарифах Моди подтвердил приверженность своего правительства защите интересов фермеров, рыбаков и владельцев домашнего скота.

