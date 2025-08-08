https://1prime.ru/20250808/indiya-860475654.html
В Индии опровергли сообщения о приостановке оборонных закупок в США
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг - ПРАЙМ. Информация о приостановке Индией оборонных закупок в США является "ложной и сфабрикованной", заявил высокопоставленный представитель министерства обороны Индии РИА Новости. Ранее агентство Reuters сообщило, что Индия приостановила планы по закупке нового вооружения и самолетов у США после введения пошлин. "Новостные сообщения о приостановке Индией переговоров, связанных с оборонными закупками в США, являются ложными и сфабрикованными. Уточняется, что различные случаи закупок рассматриваются в соответствии с существующими процедурами", - сказал собеседник агентства. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу в четверг. При этом в среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с тарифами с США в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
