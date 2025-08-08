https://1prime.ru/20250808/indiya-860475654.html

В Индии опровергли сообщения о приостановке оборонных закупок в США

В Индии опровергли сообщения о приостановке оборонных закупок в США - 08.08.2025, ПРАЙМ

В Индии опровергли сообщения о приостановке оборонных закупок в США

Информация о приостановке Индией оборонных закупок в США является "ложной и сфабрикованной", заявил высокопоставленный представитель министерства обороны Индии... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T16:33+0300

2025-08-08T16:33+0300

2025-08-08T16:33+0300

вооружения

индия

минобороны

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг - ПРАЙМ. Информация о приостановке Индией оборонных закупок в США является "ложной и сфабрикованной", заявил высокопоставленный представитель министерства обороны Индии РИА Новости. Ранее агентство Reuters сообщило, что Индия приостановила планы по закупке нового вооружения и самолетов у США после введения пошлин. "Новостные сообщения о приостановке Индией переговоров, связанных с оборонными закупками в США, являются ложными и сфабрикованными. Уточняется, что различные случаи закупок рассматриваются в соответствии с существующими процедурами", - сказал собеседник агентства. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу в четверг. При этом в среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с тарифами с США в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.

https://1prime.ru/20250808/neft-860469172.html

индия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индия, минобороны, сша