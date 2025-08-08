Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле подвели итоги беседы Путина с премьером Индии - 08.08.2025, ПРАЙМ
В Кремле подвели итоги беседы Путина с премьером Индии
В Кремле подвели итоги беседы Путина с премьером Индии - 08.08.2025, ПРАЙМ
В Кремле подвели итоги беседы Путина с премьером Индии
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поделился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди основными итогами беседы со спецпосланником... | 08.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поделился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди основными итогами беседы со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. С учетом российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства - Владимир Путин поделился основными итогами беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшей 6 августа в Москве", - говорится в сообщении.Сообщается, что индийский премьер в ходе телефонного разговора с Путиным подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.Помимо этого, Путин и Моди обменялись мнениями по основным вопросам двусторонней повестки, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
россия, индия, владимир путин, нарендра моди, телефонный разговор
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди, Телефонный разговор
16:56 08.08.2025
 
В Кремле подвели итоги беседы Путина с премьером Индии

Путин по телефону поделился с Моди основными итогами беседы с Уиткоффом

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийско-индийские переговоры
Российско-индийские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поделился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди основными итогами беседы со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. С учетом российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства - Владимир Путин поделился основными итогами беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшей 6 августа в Москве", - говорится в сообщении.
Сообщается, что индийский премьер в ходе телефонного разговора с Путиным подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.
Помимо этого, Путин и Моди обменялись мнениями по основным вопросам двусторонней повестки, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
В Кремле подвели итоги телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина
16:46
 
ПолитикаРОССИЯИНДИЯВладимир ПутинНарендра МодиТелефонный разговор
 
 
