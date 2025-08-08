https://1prime.ru/20250808/indiya-860476612.html

В Кремле подвели итоги беседы Путина с премьером Индии

В Кремле подвели итоги беседы Путина с премьером Индии - 08.08.2025, ПРАЙМ

В Кремле подвели итоги беседы Путина с премьером Индии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поделился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди основными итогами беседы со спецпосланником... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T16:56+0300

2025-08-08T16:56+0300

2025-08-08T16:56+0300

политика

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

телефонный разговор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849960564_0:0:2983:1677_1920x0_80_0_0_ac424007e6b1408865973e8ee61da594.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поделился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди основными итогами беседы со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. С учетом российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства - Владимир Путин поделился основными итогами беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшей 6 августа в Москве", - говорится в сообщении.Сообщается, что индийский премьер в ходе телефонного разговора с Путиным подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.Помимо этого, Путин и Моди обменялись мнениями по основным вопросам двусторонней повестки, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

https://1prime.ru/20250808/kitay-860476066.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, владимир путин, нарендра моди, телефонный разговор