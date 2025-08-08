https://1prime.ru/20250808/inflyatsiya-860477711.html

В ЦБ спрогнозировали дальнейшее замедление годовой инфляции в стране

В ЦБ спрогнозировали дальнейшее замедление годовой инфляции в стране

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ продолжит замедляться, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Оценка по последней недельной точке на 8,9% год к году, текущий темп роста цен в пересчете на год - ниже. Годовая инфляция продолжит замедляться", - сказал он, отвечая на вопрос в Telegram-канале регулятора. Ранее Минэкономразвития сообщало, что инфляция в России на 4 августа замедлилась до 8,77% в годовом выражении с 9,02% неделей ранее. Дефляция на продовольственные товары на неделе с 29 июля по 4 августа ускорилась до 0,34% с 0,24% на минувшей отчетной неделе. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 4,6%, а на остальные продукты питания - выросли на 0,05%. В сегменте непродовольственных товаров цены за неделю с 29 июля по 4 августа выросли на 0,04%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - практически не изменились.

