В ЦБ спрогнозировали дальнейшее замедление годовой инфляции в стране - 08.08.2025
В ЦБ спрогнозировали дальнейшее замедление годовой инфляции в стране
В ЦБ спрогнозировали дальнейшее замедление годовой инфляции в стране - 08.08.2025, ПРАЙМ
В ЦБ спрогнозировали дальнейшее замедление годовой инфляции в стране
Годовая инфляция в РФ продолжит замедляться, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. | 08.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ продолжит замедляться, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Оценка по последней недельной точке на 8,9% год к году, текущий темп роста цен в пересчете на год - ниже. Годовая инфляция продолжит замедляться", - сказал он, отвечая на вопрос в Telegram-канале регулятора. Ранее Минэкономразвития сообщало, что инфляция в России на 4 августа замедлилась до 8,77% в годовом выражении с 9,02% неделей ранее. Дефляция на продовольственные товары на неделе с 29 июля по 4 августа ускорилась до 0,34% с 0,24% на минувшей отчетной неделе. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 4,6%, а на остальные продукты питания - выросли на 0,05%. В сегменте непродовольственных товаров цены за неделю с 29 июля по 4 августа выросли на 0,04%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - практически не изменились.
банк россии, финансы, инфляция, годовая инфляция
Экономика, Банк России, Финансы, инфляция, годовая инфляция
17:29 08.08.2025
 
В ЦБ спрогнозировали дальнейшее замедление годовой инфляции в стране

Заботкин: годовая инфляция в России продолжит замедляться

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей. - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ продолжит замедляться, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Оценка по последней недельной точке на 8,9% год к году, текущий темп роста цен в пересчете на год - ниже. Годовая инфляция продолжит замедляться", - сказал он, отвечая на вопрос в Telegram-канале регулятора.
Ранее Минэкономразвития сообщало, что инфляция в России на 4 августа замедлилась до 8,77% в годовом выражении с 9,02% неделей ранее. Дефляция на продовольственные товары на неделе с 29 июля по 4 августа ускорилась до 0,34% с 0,24% на минувшей отчетной неделе. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 4,6%, а на остальные продукты питания - выросли на 0,05%.
В сегменте непродовольственных товаров цены за неделю с 29 июля по 4 августа выросли на 0,04%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - практически не изменились.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
В ЦБ объяснили, почему невозможен запрет на снятие депозитов
17:22
 
Экономика Банк России Финансы инфляция годовая инфляция
 
 
