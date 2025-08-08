Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Intel контактирует с властями США для урегулирования вопросов - 08.08.2025
Intel контактирует с властями США для урегулирования вопросов
Intel контактирует с властями США для урегулирования вопросов - 08.08.2025, ПРАЙМ
Intel контактирует с властями США для урегулирования вопросов
Американская компания Intel контактирует с администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы урегулировать вопросы, которые были подняты, следует из... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T14:27+0300
2025-08-08T14:27+0300
intel
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82494/67/824946759_0:264:2816:1848_1920x0_80_0_0_8aceb365fb578d5622011cdff87ed52e.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Американская компания Intel контактирует с администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы урегулировать вопросы, которые были подняты, следует из заявления главы компании Лип-Бу Тана. В четверг Трамп призвал к отставке главы компании Intel Лип-Бу Тана на фоне подозрений в его конфликтах интересов. Призыв прозвучал спустя несколько дней после того, как сенатор-республиканец Том Коттон направил письмо гендиректору Intel с выражением обеспокоенности в связи с инвестициями Тана в китайские компании. "Мы работаем с администрацией, чтобы урегулировать вопросы, которые были подняты, и гарантировать, что они владеют фактической информацией. Я полностью разделяю приверженность президента обеспечивать национальные интересы США и экономическую безопасность, я ценю его руководящую роль в продвижении этих приоритетов, и я горд, что возглавляю компанию, которая столь важна для достижения этих целей", - говорится в заявлении.
intel, сша, дональд трамп
Intel, США, Дональд Трамп
14:27 08.08.2025
 
Intel контактирует с властями США для урегулирования вопросов

Intel контактирует с властями США после призыва Трампа к отставке главы компании

© flickr.com / Josh BancroftЛоготип Intel
© flickr.com / Josh Bancroft
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Американская компания Intel контактирует с администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы урегулировать вопросы, которые были подняты, следует из заявления главы компании Лип-Бу Тана.
В четверг Трамп призвал к отставке главы компании Intel Лип-Бу Тана на фоне подозрений в его конфликтах интересов. Призыв прозвучал спустя несколько дней после того, как сенатор-республиканец Том Коттон направил письмо гендиректору Intel с выражением обеспокоенности в связи с инвестициями Тана в китайские компании.
"Мы работаем с администрацией, чтобы урегулировать вопросы, которые были подняты, и гарантировать, что они владеют фактической информацией. Я полностью разделяю приверженность президента обеспечивать национальные интересы США и экономическую безопасность, я ценю его руководящую роль в продвижении этих приоритетов, и я горд, что возглавляю компанию, которая столь важна для достижения этих целей", - говорится в заявлении.
Трамп потребовал немедленной отставки главы совета директоров Intel
