Intel контактирует с властями США для урегулирования вопросов

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Американская компания Intel контактирует с администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы урегулировать вопросы, которые были подняты, следует из заявления главы компании Лип-Бу Тана. В четверг Трамп призвал к отставке главы компании Intel Лип-Бу Тана на фоне подозрений в его конфликтах интересов. Призыв прозвучал спустя несколько дней после того, как сенатор-республиканец Том Коттон направил письмо гендиректору Intel с выражением обеспокоенности в связи с инвестициями Тана в китайские компании. "Мы работаем с администрацией, чтобы урегулировать вопросы, которые были подняты, и гарантировать, что они владеют фактической информацией. Я полностью разделяю приверженность президента обеспечивать национальные интересы США и экономическую безопасность, я ценю его руководящую роль в продвижении этих приоритетов, и я горд, что возглавляю компанию, которая столь важна для достижения этих целей", - говорится в заявлении.

