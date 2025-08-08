https://1prime.ru/20250808/issledovanie-860453387.html

Исследование показало, сколько мужчин погашают микрозаймы в срок

Исследование показало, сколько мужчин погашают микрозаймы в срок - 08.08.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько мужчин погашают микрозаймы в срок

Среди мужчин в России немного больше, чем среди женщин дисциплинированных заемщиков, которые погашают микрозаймы в срок или досрочно, говорится в исследовании... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T07:29+0300

2025-08-08T07:29+0300

2025-08-08T07:29+0300

финансы

россия

банки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860453387.jpg?1754627364

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Среди мужчин в России немного больше, чем среди женщин дисциплинированных заемщиков, которые погашают микрозаймы в срок или досрочно, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое есть у РИА Новости. "Среди мужчин дисциплинированных заемщиков больше, чем среди женщин — в срок или досрочно возвращают займы 79% мужчин и 77% женщин", - выяснили аналитики, изучив записи в кредитной истории более 500 тысяч заемщиков. Отмечается, что самые ответственные заемщики - это люди среднего и старшего возраста. "Среди россиян в возрасте 35-50 лет вовремя возвращают долг 8 из 10 заемщиков (80%). За ними следуют люди солидного возраста (51-60 лет) - в этой возрастной группе в срок выплачивают займы 79%. Весьма дисциплинированны и более молодые заемщики (25-35 лет) - среди них вовремя расплачиваются по кредитам 78%", - отмечают аналитики. В наиболее молодой группе (18-24 года) в соответствии с графиком погашают займы 74%, добавили они. По данным исследования, именно среди молодежи платежная дисциплина сильнее всего выросла за год - на целых 14 процентных пунктов. В других возрастных группах показатель практически не изменился. "С возрастом заемщики развивают навыки финансового планирования, благодаря чему их платежная дисциплина повышается. Вместе с тем, рост этого показателя за последний год в самой молодой группе говорит о том, что молодежь активно осваивает финансовые продукты и учится грамотно ими пользоваться", - комментируют аналитики. Аналитики также выяснили, что на платежную дисциплину влияет и род деятельности заемщика. По их мнению, наиболее ответственно к выплате долга подходят наемные работники — среди них 83% возвращают займы в срок. Хорошим уровнем финансовой дисциплины отличаются и пенсионеры (81% выплаченных вовремя займов), а также родители в декретном отпуске (80%). С другой стороны, менее финансово ответственны студенты (75%), самозанятые (76%) и предприниматели (78%), уточнили аналитики. "Наемные работники традиционно являются самыми ответственными плательщиками. Формат работы обязывает их точно планировать свои финансовые потоки и рассчитывать на собственные средства, а не на подверженную колебаниям прибыль бизнеса или подработку", - поясняют авторы исследования.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки