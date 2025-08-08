https://1prime.ru/20250808/kaluga-860479322.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - 08.08.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T18:26+0300
2025-08-08T18:26+0300
2025-08-08T18:26+0300
происшествия
росавиация
аэропорт
ограничения
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/32/841423274_0:154:2401:1504_1920x0_80_0_0_90aac34a9b125316f048b3db79481d22.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://1prime.ru/20250804/aeroport-860289165.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/32/841423274_87:0:2220:1600_1920x0_80_0_0_2ee372634bde07be9a96e719819aa38b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росавиация, аэропорт, ограничения
Происшествия, Росавиация, аэропорт, ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
"Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Таллина останавливал работу на три часа из-за нехватки диспетчеров