https://1prime.ru/20250808/kaluga-860479322.html

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - 08.08.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T18:26+0300

2025-08-08T18:26+0300

2025-08-08T18:26+0300

происшествия

росавиация

аэропорт

ограничения

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/32/841423274_0:154:2401:1504_1920x0_80_0_0_90aac34a9b125316f048b3db79481d22.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://1prime.ru/20250804/aeroport-860289165.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росавиация, аэропорт, ограничения