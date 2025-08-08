Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
2025-08-08T18:26+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
росавиация, аэропорт, ограничения
Происшествия, Росавиация, аэропорт, ограничения
18:26 08.08.2025
 
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
"Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
