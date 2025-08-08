Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Калуги сняли ограничения - 08.08.2025
В аэропорту Калуги сняли ограничения
2025-08-08T18:55+0300
2025-08-08T18:56+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорт "Калуга" (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
18:55 08.08.2025 (обновлено: 18:56 08.08.2025)
 
В аэропорту Калуги сняли ограничения

Росавиация: в аэропорту Калуги сняли ограничения

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Аэропорт "Калуга" (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
