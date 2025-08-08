https://1prime.ru/20250808/kaluga-860480265.html
В аэропорту Калуги сняли ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения - 08.08.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T18:55+0300
2025-08-08T18:55+0300
2025-08-08T18:56+0300
происшествия
росавиация
калуга
аэропорт
ограничения
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852842988_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4b379e3f2b121db36a1ab75dd9a5756f.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорт "Калуга" (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250808/kaluga-860479322.html
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852842988_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_f38e57fd5c44c44d570716a5ff1ef1a6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росавиация, калуга, аэропорт, ограничения
Происшествия, Росавиация, Калуга, аэропорт, ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения
Росавиация: в аэропорту Калуги сняли ограничения