В аэропорту Калуги сняли ограничения

2025-08-08T18:55+0300

происшествия

росавиация

калуга

аэропорт

ограничения

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорт "Калуга" (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

калуга

2025

