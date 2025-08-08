https://1prime.ru/20250808/kamchatka-860450575.html

На Камчатке у женщины нашли наркотики

2025-08-08T01:33+0300

общество

экономика

россия

камчатский край

рф

П-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг — ПРАЙМ. Наркотические вещества были обнаружены у 36-летней жительницы Елизово при посещении районного отделения службы судебных приставов, сообщает УФССП по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу. "При осуществлении пропускного режима в сумочке женщины был найден небольшой пакет с подозрительным веществом, вложенный в пачку из-под сигарет. Гражданка сразу призналась, что это наркотики", — сообщили в ведомстве. Ранее в отношении этой женщины суд вынес приговор по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), назначив уголовный штраф в 350 тысяч рублей и семь лет лишения свободы с отсрочкой. Сообщается, что обнаруженные вещества были переданы правоохранительным органам. Если экспертиза подтвердит их наркотическую природу, против женщины может быть возбуждено новое уголовное дело.

2025

общество , россия, камчатский край, рф