На Камчатке у женщины нашли наркотики
На Камчатке у женщины нашли наркотики
Наркотические вещества были обнаружены у 36-летней жительницы Елизово при посещении районного отделения службы судебных приставов, сообщает УФССП по Камчатскому | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T01:33+0300
2025-08-08T01:33+0300
П-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг — ПРАЙМ. Наркотические вещества были обнаружены у 36-летней жительницы Елизово при посещении районного отделения службы судебных приставов, сообщает УФССП по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу. "При осуществлении пропускного режима в сумочке женщины был найден небольшой пакет с подозрительным веществом, вложенный в пачку из-под сигарет. Гражданка сразу призналась, что это наркотики", — сообщили в ведомстве. Ранее в отношении этой женщины суд вынес приговор по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), назначив уголовный штраф в 350 тысяч рублей и семь лет лишения свободы с отсрочкой. Сообщается, что обнаруженные вещества были переданы правоохранительным органам. Если экспертиза подтвердит их наркотическую природу, против женщины может быть возбуждено новое уголовное дело.
01:33 08.08.2025
 
На Камчатке у женщины нашли наркотики

Приставы на Камчатке нашли в сумочке 36-летней женщины наркотики

П-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг — ПРАЙМ. Наркотические вещества были обнаружены у 36-летней жительницы Елизово при посещении районного отделения службы судебных приставов, сообщает УФССП по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу.
"При осуществлении пропускного режима в сумочке женщины был найден небольшой пакет с подозрительным веществом, вложенный в пачку из-под сигарет. Гражданка сразу призналась, что это наркотики", — сообщили в ведомстве.
Ранее в отношении этой женщины суд вынес приговор по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), назначив уголовный штраф в 350 тысяч рублей и семь лет лишения свободы с отсрочкой.
Сообщается, что обнаруженные вещества были переданы правоохранительным органам. Если экспертиза подтвердит их наркотическую природу, против женщины может быть возбуждено новое уголовное дело.
 
Заголовок открываемого материала