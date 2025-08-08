https://1prime.ru/20250808/kazakhstan-860466658.html

Казахстан предусмотрит риск возможных санкций при строительстве первой АЭС

Казахстан предусмотрит риск возможных санкций при строительстве первой АЭС - 08.08.2025, ПРАЙМ

Казахстан предусмотрит риск возможных санкций при строительстве первой АЭС

Казахстан в договорах на строительство первой АЭС предусмотрит санкционные риски со стороны западных стран в отношении "Росатома", сообщает в пятницу... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T13:06+0300

2025-08-08T13:06+0300

2025-08-08T13:06+0300

энергетика

казахстан

росатом

алексей лихачев

риски

https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4bda355b9df275d11736d6b306c2e671.jpg

АСТАНА, 8 авг - ПРАЙМ. Казахстан в договорах на строительство первой АЭС предусмотрит санкционные риски со стороны западных стран в отношении "Росатома", сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского агентства по атомной энергии. "Росатом" не находится в санкционных списках ЕС, США и Великобритании. На случай возникновения каких-либо рисков, связанных с усилением санкций в отдельных странах в будущем, будут предусмотрены соответствующие договорные оговорки и механизмы", - говорится в сообщении. В казахстанском атомном агентстве напомнили, что лидером международного консорциума определена российская ГК "Росатом" с технологией реакторной установки ВВЭР-1200 (поколение 3+). Сообщается, что выбор подрядчика проводился на основе интегрированной системы оценки реакторных технологий и предложений потенциальных вендоров, разработанной совместно с международными экспертами, в частности, с инжиниринговой компанией "Assystem" (Франция). "Атомная энергетика, которая связана с социально-гуманитарными нуждами и климатической повесткой, не включена в санкционные списки", - отметили в казахстанском агентстве по атомной энергии. Восьмого августа в поселке Улькен на побережье озера Балхаш в Казахстане начались первые работы по проекту строительства АЭС – инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для строительства атомной электростанции большой мощности. Специалисты инжинирингового дивизиона "Росатома" приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта. В мероприятии запуска работ по строительству первой в Казахстане АЭС приняли участие генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.

https://1prime.ru/20250808/rosatom-860457115.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

казахстан, росатом, алексей лихачев, риски