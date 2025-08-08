https://1prime.ru/20250808/kazakhstan-860466658.html
Казахстан предусмотрит риск возможных санкций при строительстве первой АЭС
Казахстан предусмотрит риск возможных санкций при строительстве первой АЭС
АСТАНА, 8 авг - ПРАЙМ. Казахстан в договорах на строительство первой АЭС предусмотрит санкционные риски со стороны западных стран в отношении "Росатома", сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского агентства по атомной энергии. "Росатом" не находится в санкционных списках ЕС, США и Великобритании. На случай возникновения каких-либо рисков, связанных с усилением санкций в отдельных странах в будущем, будут предусмотрены соответствующие договорные оговорки и механизмы", - говорится в сообщении. В казахстанском атомном агентстве напомнили, что лидером международного консорциума определена российская ГК "Росатом" с технологией реакторной установки ВВЭР-1200 (поколение 3+). Сообщается, что выбор подрядчика проводился на основе интегрированной системы оценки реакторных технологий и предложений потенциальных вендоров, разработанной совместно с международными экспертами, в частности, с инжиниринговой компанией "Assystem" (Франция). "Атомная энергетика, которая связана с социально-гуманитарными нуждами и климатической повесткой, не включена в санкционные списки", - отметили в казахстанском агентстве по атомной энергии. Восьмого августа в поселке Улькен на побережье озера Балхаш в Казахстане начались первые работы по проекту строительства АЭС – инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для строительства атомной электростанции большой мощности. Специалисты инжинирингового дивизиона "Росатома" приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта. В мероприятии запуска работ по строительству первой в Казахстане АЭС приняли участие генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.
казахстан
