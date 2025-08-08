Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстан предусмотрит риск возможных санкций при строительстве первой АЭС - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250808/kazakhstan-860466658.html
Казахстан предусмотрит риск возможных санкций при строительстве первой АЭС
Казахстан предусмотрит риск возможных санкций при строительстве первой АЭС - 08.08.2025, ПРАЙМ
Казахстан предусмотрит риск возможных санкций при строительстве первой АЭС
Казахстан в договорах на строительство первой АЭС предусмотрит санкционные риски со стороны западных стран в отношении "Росатома", сообщает в пятницу... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T13:06+0300
2025-08-08T13:06+0300
энергетика
казахстан
росатом
алексей лихачев
риски
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4bda355b9df275d11736d6b306c2e671.jpg
АСТАНА, 8 авг - ПРАЙМ. Казахстан в договорах на строительство первой АЭС предусмотрит санкционные риски со стороны западных стран в отношении "Росатома", сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского агентства по атомной энергии. "Росатом" не находится в санкционных списках ЕС, США и Великобритании. На случай возникновения каких-либо рисков, связанных с усилением санкций в отдельных странах в будущем, будут предусмотрены соответствующие договорные оговорки и механизмы", - говорится в сообщении. В казахстанском атомном агентстве напомнили, что лидером международного консорциума определена российская ГК "Росатом" с технологией реакторной установки ВВЭР-1200 (поколение 3+). Сообщается, что выбор подрядчика проводился на основе интегрированной системы оценки реакторных технологий и предложений потенциальных вендоров, разработанной совместно с международными экспертами, в частности, с инжиниринговой компанией "Assystem" (Франция). "Атомная энергетика, которая связана с социально-гуманитарными нуждами и климатической повесткой, не включена в санкционные списки", - отметили в казахстанском агентстве по атомной энергии. Восьмого августа в поселке Улькен на побережье озера Балхаш в Казахстане начались первые работы по проекту строительства АЭС – инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для строительства атомной электростанции большой мощности. Специалисты инжинирингового дивизиона "Росатома" приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта. В мероприятии запуска работ по строительству первой в Казахстане АЭС приняли участие генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.
https://1prime.ru/20250808/rosatom-860457115.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_54c6fe740be62475a111c2382e5a9dac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
казахстан, росатом, алексей лихачев, риски
Энергетика, КАЗАХСТАН, Росатом, Алексей Лихачев, риски
13:06 08.08.2025
 
Казахстан предусмотрит риск возможных санкций при строительстве первой АЭС

Казахстан предусмотрит санкционные риски в отношении "Росатома" при строительстве АЭС

© flickr.com / sly06%Флаг Казахстана
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© flickr.com / sly06
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АСТАНА, 8 авг - ПРАЙМ. Казахстан в договорах на строительство первой АЭС предусмотрит санкционные риски со стороны западных стран в отношении "Росатома", сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского агентства по атомной энергии.
"Росатом" не находится в санкционных списках ЕС, США и Великобритании. На случай возникновения каких-либо рисков, связанных с усилением санкций в отдельных странах в будущем, будут предусмотрены соответствующие договорные оговорки и механизмы", - говорится в сообщении.
В казахстанском атомном агентстве напомнили, что лидером международного консорциума определена российская ГК "Росатом" с технологией реакторной установки ВВЭР-1200 (поколение 3+). Сообщается, что выбор подрядчика проводился на основе интегрированной системы оценки реакторных технологий и предложений потенциальных вендоров, разработанной совместно с международными экспертами, в частности, с инжиниринговой компанией "Assystem" (Франция).
"Атомная энергетика, которая связана с социально-гуманитарными нуждами и климатической повесткой, не включена в санкционные списки", - отметили в казахстанском агентстве по атомной энергии.
Восьмого августа в поселке Улькен на побережье озера Балхаш в Казахстане начались первые работы по проекту строительства АЭС – инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для строительства атомной электростанции большой мощности. Специалисты инжинирингового дивизиона "Росатома" приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта.
В мероприятии запуска работ по строительству первой в Казахстане АЭС приняли участие генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Россия и Казахстан начали инженерные изыскания в районе будущей АЭС
09:21
 
ЭнергетикаКАЗАХСТАНРосатомАлексей Лихачевриски
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала