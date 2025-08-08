Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле подвели итоги телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина
Политика
В Кремле подвели итоги телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина
В Кремле подвели итоги телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина
2025-08-08T16:46+0300
2025-08-08T16:46+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал председателю КНР об основных итогах своей беседы шестого августа со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщили в пресс-службе Кремля."Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. В духе отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между двумя странами президент Российской Федерации рассказал председателю Китайской Народной Республики об основных итогах своей беседы 6 августа со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудили и другие актуальные вопросы повестки дня, в том числе в контексте подготовки к предстоящему визиту Путина в Китай для участия саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
16:46 08.08.2025
 
В Кремле подвели итоги телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина

Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы подготовки к визиту президента РФ в Китай

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал председателю КНР об основных итогах своей беседы шестого августа со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. В духе отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между двумя странами президент Российской Федерации рассказал председателю Китайской Народной Республики об основных итогах своей беседы 6 августа со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудили и другие актуальные вопросы повестки дня, в том числе в контексте подготовки к предстоящему визиту Путина в Китай для участия саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
 
