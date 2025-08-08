https://1prime.ru/20250808/komanda-860450655.html

СМИ: Tesla распускает команду по разработке суперкомпьютера Dojo

СМИ: Tesla распускает команду по разработке суперкомпьютера Dojo - 08.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: Tesla распускает команду по разработке суперкомпьютера Dojo

Американская компания Tesla распускает команду, занимавшуюся разработкой суперкомпьютера Dojo, а ее руководитель покинет компанию, сообщает агентство Блумберг... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T01:54+0300

2025-08-08T01:54+0300

2025-08-08T01:54+0300

бизнес

технологии

экономика

tesla

nvidia

morgan stanley

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860450655.jpg?1754607273

ВАШИНГТОН, 8 авг – ПРАЙМ. Американская компания Tesla распускает команду, занимавшуюся разработкой суперкомпьютера Dojo, а ее руководитель покинет компанию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на внутренние источники. "Питер Бэннон, возглавлявший проект Dojo, уходит, а генеральный директор Илон Маск распорядился свернуть эту инициативу", – передает агентство. Как сообщили источники агентству, недавно 20 сотрудников, работающих над этим проектом, уже были перенаправлены в другие департаменты. По данным Блумберг, Tesla намерена усилить зависимость от внешних технологических партнеров, включая американские компании Nvidia и Advanced Micro Devices для вычислительных решений, а также Samsung Electronics для производства чипов. Суперкомпьютер Dojo – это система, разработанная Tesla для обучения ИИ-моделей, которые лежат в основе функций автопилота и полностью автономного вождения электромобилей Tesla, а также гуманоидного робота Optimus. Как отмечали аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley, Dojo мог стать ключевым конкурентным преимуществом компании с потенциалом роста капитализации Tesla на 500 миллиардов долларов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, tesla, nvidia, morgan stanley