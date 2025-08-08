Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве при ограблении почты было похищено почти пять миллионов рублей
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Почти 5 миллионов рублей, по предварительным данным, похищено при ограблении отделения почты на юге Москвы, сообщила прокуратура столицы. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД России сообщили РИА Новости, что двое в масках, предположительно, с пистолетом ограбили государственное учреждение на юге Москвы, похитив крупную сумму. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о нападении на отделение почты на улице Медиков, дом 20 "По предварительным данным, утром в отделение почты на улице Медиков вошли двое неизвестных, на лицах которых были маски, и, угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись. Предварительно похищено порядка 4,8 миллиона рублей", - сказали в ведомстве. В прокуратуре добавили, что надзорное ведомство координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление местонахождения злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности.
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Почти 5 миллионов рублей, по предварительным данным, похищено при ограблении отделения почты на юге Москвы, сообщила прокуратура столицы.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД России сообщили РИА Новости, что двое в масках, предположительно, с пистолетом ограбили государственное учреждение на юге Москвы, похитив крупную сумму. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о нападении на отделение почты на улице Медиков, дом 20
"По предварительным данным, утром в отделение почты на улице Медиков вошли двое неизвестных, на лицах которых были маски, и, угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись. Предварительно похищено порядка 4,8 миллиона рублей", - сказали в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что надзорное ведомство координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление местонахождения злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности.
