https://1prime.ru/20250808/krazha-860457891.html
В Москве при ограблении почты было похищено почти пять миллионов рублей
В Москве при ограблении почты было похищено почти пять миллионов рублей - 08.08.2025, ПРАЙМ
В Москве при ограблении почты было похищено почти пять миллионов рублей
Почти 5 миллионов рублей, по предварительным данным, похищено при ограблении отделения почты на юге Москвы, сообщила прокуратура столицы. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T09:41+0300
2025-08-08T09:41+0300
2025-08-08T09:41+0300
происшествия
общество
россия
финансы
москва
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859866088_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_9489d67b417b52026b07589c3af16b65.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Почти 5 миллионов рублей, по предварительным данным, похищено при ограблении отделения почты на юге Москвы, сообщила прокуратура столицы. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД России сообщили РИА Новости, что двое в масках, предположительно, с пистолетом ограбили государственное учреждение на юге Москвы, похитив крупную сумму. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о нападении на отделение почты на улице Медиков, дом 20 "По предварительным данным, утром в отделение почты на улице Медиков вошли двое неизвестных, на лицах которых были маски, и, угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись. Предварительно похищено порядка 4,8 миллиона рублей", - сказали в ведомстве. В прокуратуре добавили, что надзорное ведомство координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление местонахождения злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности.
https://1prime.ru/20250802/mvd-860245746.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859866088_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_5e3d353208d88ad7b4b00dbbbfc20a09.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, финансы, москва, мвд
Происшествия, Общество , РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, МВД
В Москве при ограблении почты было похищено почти пять миллионов рублей
Почти 5 млн рублей было похищено при ограблении отделения почты на юге Москвы
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Почти 5 миллионов рублей, по предварительным данным, похищено при ограблении отделения почты на юге Москвы, сообщила прокуратура столицы.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД России сообщили РИА Новости, что двое в масках, предположительно, с пистолетом ограбили государственное учреждение на юге Москвы, похитив крупную сумму. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о нападении на отделение почты на улице Медиков, дом 20
"По предварительным данным, утром в отделение почты на улице Медиков вошли двое неизвестных, на лицах которых были маски, и, угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись. Предварительно похищено порядка 4,8 миллиона рублей", - сказали в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что надзорное ведомство координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление местонахождения злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности.
В МВД рассказали о мошенниках, выманивающих у россиян данные из СМС