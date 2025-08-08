https://1prime.ru/20250808/kreml-860462209.html
"Секретный транш": в ФРГ возмутились, узнав про миллиардные выплаты Кремлю
Несмотря на усиление санкционного давления, Москва продолжает получать от Евросоюза и США огромные суммы, говорится в материале немецкого издания NTV. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T11:54+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909949_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_a7db86c9fc276f502f3dcf218b1196ac.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Несмотря на усиление санкционного давления, Москва продолжает получать от Евросоюза и США огромные суммы, говорится в материале немецкого издания NTV."Как США, так и Европейский союз продолжают импортировать русское сырье на миллиарды долларов", - говорится в публикации.Согласно изданию, с января 2022 года страны Евросоюза импортировали из России продукцию на 297 миллиардов евро. В перечне закупок — не только газ, но и сталь, железо, удобрения и другие категории продукции.Соединенные Штаты за тот же период приобрели у России товаров на 24,51 миллиарда долларов. Эти данные свидетельствуют о том, что западные санкции не привели к полному отказу от торговли с Москвой.Эксперты отмечают, что даже в случае дальнейшего сокращения закупок Россия уже перенаправила потоки товаров на другие рынки, заключили в издании.
сша
германия
россия, ес, сша, германия
Экономика, РОССИЯ, ЕС, США, ГЕРМАНИЯ
