"Секретный транш": в ФРГ возмутились, узнав про миллиардные выплаты Кремлю - 08.08.2025
"Секретный транш": в ФРГ возмутились, узнав про миллиардные выплаты Кремлю
Несмотря на усиление санкционного давления, Москва продолжает получать от Евросоюза и США огромные суммы, говорится в материале немецкого издания NTV.
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Несмотря на усиление санкционного давления, Москва продолжает получать от Евросоюза и США огромные суммы, говорится в материале немецкого издания NTV."Как США, так и Европейский союз продолжают импортировать русское сырье на миллиарды долларов", - говорится в публикации.Согласно изданию, с января 2022 года страны Евросоюза импортировали из России продукцию на 297 миллиардов евро. В перечне закупок — не только газ, но и сталь, железо, удобрения и другие категории продукции.Соединенные Штаты за тот же период приобрели у России товаров на 24,51 миллиарда долларов. Эти данные свидетельствуют о том, что западные санкции не привели к полному отказу от торговли с Москвой.Эксперты отмечают, что даже в случае дальнейшего сокращения закупок Россия уже перенаправила потоки товаров на другие рынки, заключили в издании.
россия, ес, сша, германия
Экономика
11:54 08.08.2025
 
"Секретный транш": в ФРГ возмутились, узнав про миллиардные выплаты Кремлю

NTV: в Германии возмутились выплатами Москве из ЕС и США, транши идут постоянно

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Несмотря на усиление санкционного давления, Москва продолжает получать от Евросоюза и США огромные суммы, говорится в материале немецкого издания NTV.
"Как США, так и Европейский союз продолжают импортировать русское сырье на миллиарды долларов", - говорится в публикации.
Согласно изданию, с января 2022 года страны Евросоюза импортировали из России продукцию на 297 миллиардов евро. В перечне закупок — не только газ, но и сталь, железо, удобрения и другие категории продукции.
Соединенные Штаты за тот же период приобрели у России товаров на 24,51 миллиарда долларов. Эти данные свидетельствуют о том, что западные санкции не привели к полному отказу от торговли с Москвой.
Эксперты отмечают, что даже в случае дальнейшего сокращения закупок Россия уже перенаправила потоки товаров на другие рынки, заключили в издании.
Франция вновь стала основным покупателем российского газа в ЕС
16 июля, 13:07
 
Заголовок открываемого материала