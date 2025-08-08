https://1prime.ru/20250808/kriptoinvestory-860451776.html

Криптоинвесторы и стендаперы стали покупать дорогую недвижимость в России

08.08.2025, ПРАЙМ

Криптоинвесторы и стендаперы стали покупать дорогую недвижимость в России

Криптоинвесторы и стендаперы пополнили ряды покупателей, имеющих возможность покупать дорогую сейчас недвижимость в России, рассказал в интервью РИА... | 08.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Криптоинвесторы и стендаперы пополнили ряды покупателей, имеющих возможность покупать дорогую сейчас недвижимость в России, рассказал в интервью РИА Недвижимость старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов. "В крипте крутятся достаточно большие деньги, и для них (криптоинвесторов – ред.) покупка недвижимости – один из немногих путей вывода этих денег в легальный оборот, по крайней мере, пока это несильно напрягает Росфинмониторинг, которому агентства недвижимости, конечно же, обязаны сообщать о подобных сделках. Так и складываются сделки, когда мальчик 20 лет покупает квартиру за 18 миллионов рублей, и все эти деньги он заработал сам", – отметил он. По словам риелтора, оценить долю сделок с недвижимостью, которые совершают заработавшие на криптовалюте люди, сложно. "Но до сих пор каждая седьмая-восьмая сделка в Москве проходит с применением расчетов через ячейки. Свободных ячеек в Москве очень мало", – уточнил он. Кроме того, добавил Смирнов, среди экстравагантных покупателей недвижимости можно выделить стендаперов. "Много жилья в последнее время покупают стендаперы – те, кто колесит по разным городам, – так как гонорары у них подросли прямо существенно", – пояснил он. При этом, подчеркнул риелтор, в отличие от многих аналитиков, он не верит, что в будущем объем инвестиций на рынок жилья вырастет за счет людей, держащих свои накопления на депозитах. Он уточнил, что доля вкладчиков с большими суммами на счетах относительно невелика – 4-6%, и такие люди уже активно приобретают элитную недвижимость и жилье бизнес-класса за свободные деньги. "Депозиты для них – это способ держать в быстром доступе чистый кеш на непредвиденные расходы. Не зря ведь срок этих вкладов достаточно короткий. А направления реальных инвестиций у таких людей совсем другие – акции, облигации, коммерческие помещения, не зря ведь рынок коммерческой недвижимости живет прекрасно и показывает высокий спрос без всякой льготной ипотеки. Так что нет, я не верю, что снижение ставок по депозитам даст большой приток вложений на рынок жилья", – констатировал Смирнов. Полностью интервью с Сергеем Смирновым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.

