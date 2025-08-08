Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму предупредили о веерном отключении мобильного интернета - 08.08.2025
В Крыму предупредили о веерном отключении мобильного интернета
2025-08-08T11:42+0300
2025-08-08T11:43+0300
технологии
общество
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – ПРАЙМ. В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней из-за атак вражеских беспилотников, сообщается в Telegram-канале правительства республики. "В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней. Ограничения необходимы для исключения возможности атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов. Такие меры коснулись не только Крыма, но и более 60 регионов страны", - говорится в сообщении. В правительстве посоветовали для подключения к интернету крымчанам и гостям полуострова использовать городские, офисные и домашние линии, а также Wi-Fi (кроме анонимных сетей). "Голосовая связь и смс продолжат работать стабильно через обычные сотовые каналы", - подчеркнули в правительстве.
технологии, общество , крым
Технологии, Общество , КРЫМ
11:42 08.08.2025 (обновлено: 11:43 08.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – ПРАЙМ. В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней из-за атак вражеских беспилотников, сообщается в Telegram-канале правительства республики.
"В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней. Ограничения необходимы для исключения возможности атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов. Такие меры коснулись не только Крыма, но и более 60 регионов страны", - говорится в сообщении.
В правительстве посоветовали для подключения к интернету крымчанам и гостям полуострова использовать городские, офисные и домашние линии, а также Wi-Fi (кроме анонимных сетей).
"Голосовая связь и смс продолжат работать стабильно через обычные сотовые каналы", - подчеркнули в правительстве.
Заголовок открываемого материала