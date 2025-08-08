https://1prime.ru/20250808/ljajeny-860453274.html

Экс-глава МИД Австрии обвинила фон дер Ляйен в превышении полномочий

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не имела полномочий для переговоров с президентом США Дональдом Трампом о закупке американских энергоресурсов, ее должны | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T07:20+0300

энергетика

мировая экономика

экономика

сша

австрия

фрг

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

карин кнайсль

ес

МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не имела полномочий для переговоров с президентом США Дональдом Трампом о закупке американских энергоресурсов, ее должны ждать последствия, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Я считаю, что должны быть юридические последствия, поскольку Еврокомиссия с ее главой, президентом Урсулой фон дер Ляйен, были разные люди до нее, будут разные люди после, но она превысила свои полномочия", - сказала собеседница агентства. Как отметила Кнайсль, перед встречей с Трампом глава Еврокомиссии не провела необходимые консультации с представителями стран ЕС. При этом экс-глава МИД Австрии усомнилась в юридической силе достигнутых договоренностей и выразила сомнение, что они могут быть воплощены. Помимо этого, собеседница агентства подчеркнула, что, вопреки заявлениям канцлера ФРГ Фридриха Мерца о пользе новой сделки с США, это соглашение добавит в ЕС только "больше неопределенности", и не все государства-участники охотно его примут. "Это не было тем, что я могла бы назвать серьезными переговорами. Необходимо было сесть, созвать чиновников, экспертов в этих областях, а затем найти баланс", - отметила она. Как сообщала газета New York Times, фон дер Ляйен и Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.

2025

