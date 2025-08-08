https://1prime.ru/20250808/lotereya-860456150.html
Жительница Петербурга "настроила" Вселенную на победу в лотерее и выиграла
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Жительница Санкт-Петербурга "настроила" Вселенную на то, что не она угадает правильные числа, а сама лотерея выберет ее числа, и выиграла 72,2 миллиона рублей в "Спортлото "6 из 45", рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "В ходе 14757-го тиража лотереи "Спортлото "6 из 45" был разыгран многомиллионный суперприз - 72 218 775 рублей. Самой удачливой участницей тиража оказалась жительница Санкт-Петербурга Александра М.* (по просьбе победительницы ее настоящее имя не публикуется)", - сообщили в компании. По словам самой победительницы, "одержать многомиллионную победу в лотерею ей помогло правильное формирование своих мыслей". "Всегда думала о том, что именно я должна отгадать счастливую комбинацию. Но потом поменяла взгляд на это и решила, что нужно идти от обратного: это не я, а сама лотерея должна отгадать те числа, которые я выбрала. Вот такая волна мысли обязательно принесет удачу", - рассказала петербурженка. По ее мнению, "для того чтобы воплотить в реальность свои мечты, надо не просто хотеть их реализации, а быть уверенной в их воплощении". Перед победой женщина несколько дней слушала аффирмации - позитивные утверждения на притяжение финансовой прибыли, создающие правильный эмоциональный настрой. По словам Александры, выигранного суперприза хватит ровно на все ее желания - в первую очередь женщина приобретет участок и построит загородный дом, а также сделает ремонт в квартире. Также в планах у Александры на выигранные деньги отдохнуть на море, обновить автомобиль и открыть салон лазерной эпиляции.
