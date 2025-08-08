Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко высказался о воздушном перемирии между Россией и Украиной - 08.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Лукашенко высказался о воздушном перемирии между Россией и Украиной
2025-08-08T15:08+0300
2025-08-08T15:08+0300
политика
россия
украина
белоруссия
александр лукашенко
дональд трамп
МИНСК, 8 авг - ПРАЙМ. Воздушное перемирие между Украиной и РФ было бы хорошим первым шагом для дальнейшего урегулирования, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, текст которого опубликовало агентство Белта. Комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Украина в течение 50 дней должны прекратить войну, Лукашенко сказал, что "так не делается". "Я пришел, сказал, 50 дней дал". Это не Иран, чтобы взял и сбросил три бомбы, а потом отчитался: "Все, больше не буду. Давайте, мужики, будем мириться". Надо встречаться, надо разговаривать. Вот за эти 50 дней надо сделать все, чтобы: первый шаг - не летали ракеты и дроны; второй шаг - к 50 дням прийти, чтобы вообще прекратить стрельбу. Прекратить стрельбу, огонь и договариваться об окончательном мире. Или там демилитаризация будет, или там отложено. Черт его знает, какая война, но люди чтобы не гибли", - сказал Лукашенко.
россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Александр Лукашенко
© РИА Новости . Сергей Гунеев
