Лукашенко высказался о воздушном перемирии между Россией и Украиной
Лукашенко высказался о воздушном перемирии между Россией и Украиной
2025-08-08T15:08+0300
политика
россия
украина
белоруссия
александр лукашенко
дональд трамп
МИНСК, 8 авг - ПРАЙМ. Воздушное перемирие между Украиной и РФ было бы хорошим первым шагом для дальнейшего урегулирования, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, текст которого опубликовало агентство Белта. Комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Украина в течение 50 дней должны прекратить войну, Лукашенко сказал, что "так не делается". "Я пришел, сказал, 50 дней дал". Это не Иран, чтобы взял и сбросил три бомбы, а потом отчитался: "Все, больше не буду. Давайте, мужики, будем мириться". Надо встречаться, надо разговаривать. Вот за эти 50 дней надо сделать все, чтобы: первый шаг - не летали ракеты и дроны; второй шаг - к 50 дням прийти, чтобы вообще прекратить стрельбу. Прекратить стрельбу, огонь и договариваться об окончательном мире. Или там демилитаризация будет, или там отложено. Черт его знает, какая война, но люди чтобы не гибли", - сказал Лукашенко.
МИНСК, 8 авг - ПРАЙМ. Воздушное перемирие между Украиной и РФ было бы хорошим первым шагом для дальнейшего урегулирования, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, текст которого опубликовало агентство Белта.
Комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Украина в течение 50 дней должны прекратить войну, Лукашенко сказал, что "так не делается".
"Я пришел, сказал, 50 дней дал". Это не Иран, чтобы взял и сбросил три бомбы, а потом отчитался: "Все, больше не буду. Давайте, мужики, будем мириться". Надо встречаться, надо разговаривать. Вот за эти 50 дней надо сделать все, чтобы: первый шаг - не летали ракеты и дроны; второй шаг - к 50 дням прийти, чтобы вообще прекратить стрельбу. Прекратить стрельбу, огонь и договариваться об окончательном мире. Или там демилитаризация будет, или там отложено. Черт его знает, какая война, но люди чтобы не гибли", - сказал Лукашенко.
