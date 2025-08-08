https://1prime.ru/20250808/lukashenko-860473217.html
Лукашенко и Путин обсудили по телефону российско-американские переговоры
2025-08-08T15:13+0300
2025-08-08T15:13+0300
2025-08-08T15:13+0300
политика
россия
общество
сша
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860194852_0:0:3301:1856_1920x0_80_0_0_83bebc09238525501c3fb34316b92b92.jpg
МИНСК, 8 авг - ПРАЙМ. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили переговоры Москвы и Вашингтона. Об этом говорится в сообщении агентства БелТА. "Главы государств подробно обсудили состоявшую встречу Президента России со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом и предложения американской стороны по мирным переговорам". - сказано в сообщении.В издании отметили, что российский лидер подробно проинформировал белорусского коллегу о переговорах в Кремле и договоренностях президентов России и США о встрече.Отмечается, что президент России сообщил о результатах переговоров в целом.
сша
белоруссия
россия, общество , сша, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Политика, РОССИЯ, Общество , США, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
