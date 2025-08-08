https://1prime.ru/20250808/lukashenko-860473217.html

Лукашенко и Путин обсудили по телефону российско-американские переговоры

Лукашенко и Путин обсудили по телефону российско-американские переговоры - 08.08.2025, ПРАЙМ

Лукашенко и Путин обсудили по телефону российско-американские переговоры

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили переговоры Москвы и Вашингтона. Об этом говорится в... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T15:13+0300

2025-08-08T15:13+0300

2025-08-08T15:13+0300

политика

россия

общество

сша

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860194852_0:0:3301:1856_1920x0_80_0_0_83bebc09238525501c3fb34316b92b92.jpg

МИНСК, 8 авг - ПРАЙМ. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили переговоры Москвы и Вашингтона. Об этом говорится в сообщении агентства БелТА. "Главы государств подробно обсудили состоявшую встречу Президента России со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом и предложения американской стороны по мирным переговорам". - сказано в сообщении.В издании отметили, что российский лидер подробно проинформировал белорусского коллегу о переговорах в Кремле и договоренностях президентов России и США о встрече.Отмечается, что президент России сообщил о результатах переговоров в целом.

https://1prime.ru/20250808/lukashenko-860472705.html

сша

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сша, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко