Лукашенко ответил на вопрос о своем преемнике - 08.08.2025
Лукашенко ответил на вопрос о своем преемнике
2025-08-08T15:19+0300
2025-08-08T15:19+0300
политика
общество
белоруссия
александр лукашенко
МИНСК, 8 авг - ПРАЙМ. Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его младший сын Николай не является преемником на посту президента страны. Об этом он сообщил в беседе с американским изданием TIME."Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси - ты его можешь так сильно обидеть этим", - отметил белорусский лидер.Текст интервью опубликовала пресс-служба президента.
белоруссия, александр лукашенко
Политика, Общество, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
15:19 08.08.2025
 
Лукашенко ответил на вопрос о своем преемнике

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МИНСК, 8 авг - ПРАЙМ. Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его младший сын Николай не является преемником на посту президента страны. Об этом он сообщил в беседе с американским изданием TIME.
"Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси - ты его можешь так сильно обидеть этим", - отметил белорусский лидер.
Текст интервью опубликовала пресс-служба президента.
Политика Общество БЕЛОРУССИЯ Александр Лукашенко
 
 
