Лукашенко ответил на вопрос о своем преемнике

Лукашенко ответил на вопрос о своем преемнике - 08.08.2025, ПРАЙМ

Лукашенко ответил на вопрос о своем преемнике

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его младший сын Николай не является преемником на посту президента страны. Об этом он сообщил в беседе с... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08

2025-08-08T15:19+0300

2025-08-08T15:19+0300

политика

общество

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860473669_0:12:3073:1740_1920x0_80_0_0_a02026bc0c30e1ad18e55c4f12b4ff80.jpg

МИНСК, 8 авг - ПРАЙМ. Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его младший сын Николай не является преемником на посту президента страны. Об этом он сообщил в беседе с американским изданием TIME."Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси - ты его можешь так сильно обидеть этим", - отметил белорусский лидер.Текст интервью опубликовала пресс-служба президента.

белоруссия

2025

общество , белоруссия, александр лукашенко