https://1prime.ru/20250808/lukashenko-860473832.html
Лукашенко ответил на вопрос о своем преемнике
Лукашенко ответил на вопрос о своем преемнике - 08.08.2025, ПРАЙМ
Лукашенко ответил на вопрос о своем преемнике
Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его младший сын Николай не является преемником на посту президента страны. Об этом он сообщил в беседе с... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T15:19+0300
2025-08-08T15:19+0300
2025-08-08T15:19+0300
политика
общество
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860473669_0:12:3073:1740_1920x0_80_0_0_a02026bc0c30e1ad18e55c4f12b4ff80.jpg
МИНСК, 8 авг - ПРАЙМ. Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его младший сын Николай не является преемником на посту президента страны. Об этом он сообщил в беседе с американским изданием TIME."Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси - ты его можешь так сильно обидеть этим", - отметил белорусский лидер.Текст интервью опубликовала пресс-служба президента.
https://1prime.ru/20250808/lukashenko-860472705.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860473669_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_c2fd6c1c95eab0fe3ca846d5ef4f818f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , белоруссия, александр лукашенко
Политика, Общество , БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
Лукашенко ответил на вопрос о своем преемнике
Лукашенко заявил, что его младший сын Николай не является преемником
МИНСК, 8 авг - ПРАЙМ. Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его младший сын Николай не является преемником на посту президента страны. Об этом он сообщил в беседе с американским изданием TIME.
"Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси - ты его можешь так сильно обидеть этим", - отметил белорусский лидер.
Текст интервью опубликовала пресс-служба президента.
Лукашенко высказался о воздушном перемирии между Россией и Украиной