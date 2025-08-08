Первые позиции под "Орешник" уже обустраиваются, заявил Лукашенко

https://1prime.ru/20250808/lukashenko-860474276.html

МИНСК, 8 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первые позиции под "Орешник", который появится в республике к концу 2025 года, уже обустраиваются. "Россия помогает в том объеме, который сегодня нам (Белоруссии – ред.) нужно. Помогает и поможет как союзник… Кроме ядерного оружия к концу года у нас будет и такое оружие как "Орешник". И первые позиции – мы уже определили – строятся эти районы, обстраиваются. Мы получим и такое оружие. Они ("Орешник" – ред.), кстати говоря, могут нести и ядерный боезаряд", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал телеканал "Первый информационный".

