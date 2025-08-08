Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первые позиции под "Орешник" уже обустраиваются, заявил Лукашенко - 08.08.2025
Первые позиции под "Орешник" уже обустраиваются, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первые позиции под "Орешник", который появится в республике к концу 2025 года, уже обустраиваются. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T15:46+0300
2025-08-08T15:46+0300
вооружения
общество
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/76526/69/765266989_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_56a620a7ccca542a911f88a7d990d4fc.jpg
МИНСК, 8 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первые позиции под "Орешник", который появится в республике к концу 2025 года, уже обустраиваются. "Россия помогает в том объеме, который сегодня нам (Белоруссии – ред.) нужно. Помогает и поможет как союзник… Кроме ядерного оружия к концу года у нас будет и такое оружие как "Орешник". И первые позиции – мы уже определили – строятся эти районы, обстраиваются. Мы получим и такое оружие. Они ("Орешник" – ред.), кстати говоря, могут нести и ядерный боезаряд", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал телеканал "Первый информационный".
общество , белоруссия, александр лукашенко
Вооружения, Общество , БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
15:46 08.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин
*Александр Лукашенко
© РИА Новости . Алексей Дружинин
МИНСК, 8 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первые позиции под "Орешник", который появится в республике к концу 2025 года, уже обустраиваются.
"Россия помогает в том объеме, который сегодня нам (Белоруссии – ред.) нужно. Помогает и поможет как союзник… Кроме ядерного оружия к концу года у нас будет и такое оружие как "Орешник". И первые позиции – мы уже определили – строятся эти районы, обстраиваются. Мы получим и такое оружие. Они ("Орешник" – ред.), кстати говоря, могут нести и ядерный боезаряд", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал телеканал "Первый информационный".
