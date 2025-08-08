Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции началось расследование после угроз раввина в адрес Макрона - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250808/makron-860484921.html
Во Франции началось расследование после угроз раввина в адрес Макрона
Во Франции началось расследование после угроз раввина в адрес Макрона - 08.08.2025, ПРАЙМ
Во Франции началось расследование после угроз раввина в адрес Макрона
Французские правоохранители запустили расследование в связи с угрозами убийством, озвученными франкоговорящим раввином Давидом Даниэлем Коэном в адрес... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T21:55+0300
2025-08-08T21:55+0300
происшествия
франция
расследование
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_0:3:1721:971_1920x0_80_0_0_3f97350c0cda78788b13b2a8a1364e9a.jpg
ПАРИЖ, 8 авг - ПРАЙМ. Французские правоохранители запустили расследование в связи с угрозами убийством, озвученными франкоговорящим раввином Давидом Даниэлем Коэном в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает в пятницу издание Parisien. "Франкоязычный раввин Давид Даниэль Коэн угрожал убийством Эммануэлю Макрону в видеоролике, опубликованном на YouTube во вторник. Начато расследование "по факту угроз убийством в адрес президента Республики", - пишет газета со ссылкой на прокуратуру. Отмечается, что расследование запущено по инициативе главы МВД страны Брюно Ретайо. По информации газеты, раввин, скорее всего, живет в Израиле. В видеоролике продолжительностью 37 минут Коэн заявил следующее: "Этот французский президент... ему следует подготовить себе гроб". Раввин, в частности, выступил с резкой критикой в адрес Макрона за намерение Франции признать Государство Палестина. Макрон 25 июля анонсировал, что Париж официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу.
https://1prime.ru/20250724/frantsiya-859899238.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_109:0:1612:1127_1920x0_80_0_0_9cea103cab1349519300be31049ecb72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, расследование, эммануэль макрон
Происшествия, ФРАНЦИЯ, расследование, Эммануэль Макрон
21:55 08.08.2025
 
Во Франции началось расследование после угроз раввина в адрес Макрона

Parisien: во Франции началось расследование после угроз раввина в адрес Макрона

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 8 авг - ПРАЙМ. Французские правоохранители запустили расследование в связи с угрозами убийством, озвученными франкоговорящим раввином Давидом Даниэлем Коэном в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает в пятницу издание Parisien.
"Франкоязычный раввин Давид Даниэль Коэн угрожал убийством Эммануэлю Макрону в видеоролике, опубликованном на YouTube во вторник. Начато расследование "по факту угроз убийством в адрес президента Республики", - пишет газета со ссылкой на прокуратуру.
Отмечается, что расследование запущено по инициативе главы МВД страны Брюно Ретайо.
По информации газеты, раввин, скорее всего, живет в Израиле. В видеоролике продолжительностью 37 минут Коэн заявил следующее: "Этот французский президент... ему следует подготовить себе гроб". Раввин, в частности, выступил с резкой критикой в адрес Макрона за намерение Франции признать Государство Палестина.
Макрон 25 июля анонсировал, что Париж официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу.
#Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Макрон назвал сроки официального признания Францией государства Палестина
24 июля, 22:46
 
ПроисшествияФРАНЦИЯрасследованиеЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала