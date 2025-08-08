Во Франции началось расследование после угроз раввина в адрес Макрона

https://1prime.ru/20250808/makron-860484921.html

ПАРИЖ, 8 авг - ПРАЙМ. Французские правоохранители запустили расследование в связи с угрозами убийством, озвученными франкоговорящим раввином Давидом Даниэлем Коэном в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает в пятницу издание Parisien. "Франкоязычный раввин Давид Даниэль Коэн угрожал убийством Эммануэлю Макрону в видеоролике, опубликованном на YouTube во вторник. Начато расследование "по факту угроз убийством в адрес президента Республики", - пишет газета со ссылкой на прокуратуру. Отмечается, что расследование запущено по инициативе главы МВД страны Брюно Ретайо. По информации газеты, раввин, скорее всего, живет в Израиле. В видеоролике продолжительностью 37 минут Коэн заявил следующее: "Этот французский президент... ему следует подготовить себе гроб". Раввин, в частности, выступил с резкой критикой в адрес Макрона за намерение Франции признать Государство Палестина. Макрон 25 июля анонсировал, что Париж официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу.

