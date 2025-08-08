https://1prime.ru/20250808/makron-860484921.html
Во Франции началось расследование после угроз раввина в адрес Макрона
Во Франции началось расследование после угроз раввина в адрес Макрона - 08.08.2025, ПРАЙМ
Во Франции началось расследование после угроз раввина в адрес Макрона
Французские правоохранители запустили расследование в связи с угрозами убийством, озвученными франкоговорящим раввином Давидом Даниэлем Коэном в адрес... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T21:55+0300
2025-08-08T21:55+0300
2025-08-08T21:55+0300
происшествия
франция
расследование
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_0:3:1721:971_1920x0_80_0_0_3f97350c0cda78788b13b2a8a1364e9a.jpg
ПАРИЖ, 8 авг - ПРАЙМ. Французские правоохранители запустили расследование в связи с угрозами убийством, озвученными франкоговорящим раввином Давидом Даниэлем Коэном в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает в пятницу издание Parisien. "Франкоязычный раввин Давид Даниэль Коэн угрожал убийством Эммануэлю Макрону в видеоролике, опубликованном на YouTube во вторник. Начато расследование "по факту угроз убийством в адрес президента Республики", - пишет газета со ссылкой на прокуратуру. Отмечается, что расследование запущено по инициативе главы МВД страны Брюно Ретайо. По информации газеты, раввин, скорее всего, живет в Израиле. В видеоролике продолжительностью 37 минут Коэн заявил следующее: "Этот французский президент... ему следует подготовить себе гроб". Раввин, в частности, выступил с резкой критикой в адрес Макрона за намерение Франции признать Государство Палестина. Макрон 25 июля анонсировал, что Париж официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу.
https://1prime.ru/20250724/frantsiya-859899238.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_109:0:1612:1127_1920x0_80_0_0_9cea103cab1349519300be31049ecb72.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, расследование, эммануэль макрон
Происшествия, ФРАНЦИЯ, расследование, Эммануэль Макрон
Во Франции началось расследование после угроз раввина в адрес Макрона
Parisien: во Франции началось расследование после угроз раввина в адрес Макрона
ПАРИЖ, 8 авг - ПРАЙМ. Французские правоохранители запустили расследование в связи с угрозами убийством, озвученными франкоговорящим раввином Давидом Даниэлем Коэном в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает в пятницу издание Parisien.
"Франкоязычный раввин Давид Даниэль Коэн угрожал убийством Эммануэлю Макрону в видеоролике, опубликованном на YouTube во вторник. Начато расследование "по факту угроз убийством в адрес президента Республики", - пишет газета со ссылкой на прокуратуру.
Отмечается, что расследование запущено по инициативе главы МВД страны Брюно Ретайо.
По информации газеты, раввин, скорее всего, живет в Израиле. В видеоролике продолжительностью 37 минут Коэн заявил следующее: "Этот французский президент... ему следует подготовить себе гроб". Раввин, в частности, выступил с резкой критикой в адрес Макрона за намерение Франции признать Государство Палестина.
Макрон 25 июля анонсировал, что Париж официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу.
Макрон назвал сроки официального признания Францией государства Палестина