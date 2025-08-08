Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство продлило эксперимент по маркировке ряда товаров
2025-08-08T13:38+0300
2025-08-08T13:38+0300
экономика
бизнес
россия
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило до 28 февраля 2026 года сроки проведения добровольных экспериментов по маркировке отдельных видов товаров в государственной системе "Честный знак", среди них оптоволоконная и полимерная трубная продукция, медицинские изделия, отопительные приборы, сообщил кабмин. "Срок окончания экспериментов перенесен с 31 августа 2025 года на 28 февраля 2026 года. Решение позволит бизнесу более эффективно подготовиться к введению обязательных требований по маркировке этих товарных групп, запланированному в 2026 году", - говорится в сообщении. Решение касается экспериментов по маркировке отдельных видов оптоволоконной продукции, медицинских изделий, полимерной трубной продукции и продукции, используемой для ее производства, отопительных приборов, пиротехнических изделий, средств пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности, продукции для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. "Эксперименты по маркировке позволяют протестировать технологии нанесения на отдельные виды товаров средств идентификации, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и исключить возможность попадания в товарооборот контрафакта", - подытожили в кабмине.
бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
13:38 08.08.2025
 
Правительство продлило эксперимент по маркировке ряда товаров

Правительство продлило до марта эксперимент по маркировке ряда товаров

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило до 28 февраля 2026 года сроки проведения добровольных экспериментов по маркировке отдельных видов товаров в государственной системе "Честный знак", среди них оптоволоконная и полимерная трубная продукция, медицинские изделия, отопительные приборы, сообщил кабмин.
"Срок окончания экспериментов перенесен с 31 августа 2025 года на 28 февраля 2026 года. Решение позволит бизнесу более эффективно подготовиться к введению обязательных требований по маркировке этих товарных групп, запланированному в 2026 году", - говорится в сообщении.
Решение касается экспериментов по маркировке отдельных видов оптоволоконной продукции, медицинских изделий, полимерной трубной продукции и продукции, используемой для ее производства, отопительных приборов, пиротехнических изделий, средств пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности, продукции для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
"Эксперименты по маркировке позволяют протестировать технологии нанесения на отдельные виды товаров средств идентификации, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и исключить возможность попадания в товарооборот контрафакта", - подытожили в кабмине.
Минпромторг предложил запустить эксперимент по маркировке промоборудования
