https://1prime.ru/20250808/matkapital-860460104.html
В Госдуме предложили увеличить материнский капитал за первого ребенка
В Госдуме предложили увеличить материнский капитал за первого ребенка - 08.08.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили увеличить материнский капитал за первого ребенка
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение в кабмин законопроект, которым предлагается... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T10:59+0300
2025-08-08T10:59+0300
2025-08-08T10:59+0300
россия
госдума
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/82223/71/822237191_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b60cb35d40fddecbb76656421740a1a9.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение в кабмин законопроект, которым предлагается увеличить размер материнского капитала за первого ребенка до 1 миллиона рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Размер материнского капитала в этом году составляет 676 тысяч рублей на первого ребенка, на второго ребенка — 217 тысяч (или 894 тысяч рублей, если не получена выплата за первого). "Внести… изменение, изложив её в следующей редакции: 1. Материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах: 1) 1 миллион рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 января 2026 года включительно; 2) 1 миллион рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 февраля 2026 года", - говорится в тексте проекта федерального закона. Также при рождении второго и третьего ребенка предлагается увеличить маткапитал до 1,3 миллиона рублей. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, размер маткапитала ежегодно пересматривается исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации. Автор проекта в документах сообщил, что по имеющимся данным, 7,9 миллиона семей, получивших выплаты, направили деньги на улучшение жилищных условий, а с учетом роста стоимости жилья с 2022 года, а также реального уровня инфляции, необходимо установить с 1 февраля 2026 года более высокий размер маткапитала. Принятие этой инициативы, по мнению Нилова, позволит оказать дополнительную помощь семьям, создать условия для развития и воспитания детей, окажет положительное влияние на демографическое развитие в России.
https://1prime.ru/20250804/golikova-860288433.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82223/71/822237191_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a7bec6517f5fc012ed2e8ae65781c1fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума, общество
РОССИЯ, Госдума, Общество
В Госдуме предложили увеличить материнский капитал за первого ребенка
Депутат ГД Нилов предложил увеличить маткапитал за первого ребенка до 1 млн рублей
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение в кабмин законопроект, которым предлагается увеличить размер материнского капитала за первого ребенка до 1 миллиона рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Размер материнского капитала в этом году составляет 676 тысяч рублей на первого ребенка, на второго ребенка — 217 тысяч (или 894 тысяч рублей, если не получена выплата за первого).
"Внести… изменение, изложив её в следующей редакции: 1. Материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах: 1) 1 миллион рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 января 2026 года включительно; 2) 1 миллион рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 февраля 2026 года", - говорится в тексте проекта федерального закона.
Также при рождении второго и третьего ребенка предлагается увеличить маткапитал до 1,3 миллиона рублей.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, размер маткапитала ежегодно пересматривается исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации.
Автор проекта в документах сообщил, что по имеющимся данным, 7,9 миллиона семей, получивших выплаты, направили деньги на улучшение жилищных условий, а с учетом роста стоимости жилья с 2022 года, а также реального уровня инфляции, необходимо установить с 1 февраля 2026 года более высокий размер маткапитала.
Принятие этой инициативы, по мнению Нилова, позволит оказать дополнительную помощь семьям, создать условия для развития и воспитания детей, окажет положительное влияние на демографическое развитие в России.
Голикова рассказала об использовании средств маткапитала в 2025 году