В Госдуме предложили увеличить материнский капитал за первого ребенка

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение в кабмин законопроект, которым предлагается увеличить размер материнского капитала за первого ребенка до 1 миллиона рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Размер материнского капитала в этом году составляет 676 тысяч рублей на первого ребенка, на второго ребенка — 217 тысяч (или 894 тысяч рублей, если не получена выплата за первого). "Внести… изменение, изложив её в следующей редакции: 1. Материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах: 1) 1 миллион рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 января 2026 года включительно; 2) 1 миллион рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 февраля 2026 года", - говорится в тексте проекта федерального закона. Также при рождении второго и третьего ребенка предлагается увеличить маткапитал до 1,3 миллиона рублей. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, размер маткапитала ежегодно пересматривается исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации. Автор проекта в документах сообщил, что по имеющимся данным, 7,9 миллиона семей, получивших выплаты, направили деньги на улучшение жилищных условий, а с учетом роста стоимости жилья с 2022 года, а также реального уровня инфляции, необходимо установить с 1 февраля 2026 года более высокий размер маткапитала. Принятие этой инициативы, по мнению Нилова, позволит оказать дополнительную помощь семьям, создать условия для развития и воспитания детей, окажет положительное влияние на демографическое развитие в России.

