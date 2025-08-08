https://1prime.ru/20250808/med-860454342.html
Медь дорожает третий день подряд
2025-08-08T08:11+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу утром, третью торговую сессию подряд находясь в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.03 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,58% - до 4,424 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущие два торговых дня стоимость промышленного металла выросла здесь почти на 1%. А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,09% - до 9 684,5 доллара, алюминия - на 0,04%, до 2 610 долларов, стоимость цинка - на 0,88%, до 2 813 долларов. Трейдеры на этой неделе следят за ситуацией в Чили. По предварительным данным, вечером 31 июля на медном руднике El Teniente крупнейшей чилийской компании Codelco произошло "сейсмическое событие", причины которого выясняются. Сразу после инцидента работы в районе аварии были приостановлены, начато официальное расследование, оповещены компетентные органы. Как сообщало в среду со ссылкой на источники агентство Рейтер, Codelco запросила у чилийского регулятора разрешение на частичное возобновление работы рудника.
По состоянию на 8.03 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,58% - до 4,424 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
За предыдущие два торговых дня стоимость промышленного металла выросла здесь почти на 1%.
А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,09% - до 9 684,5 доллара, алюминия - на 0,04%, до 2 610 долларов, стоимость цинка - на 0,88%, до 2 813 долларов.
Трейдеры на этой неделе следят за ситуацией в Чили. По предварительным данным, вечером 31 июля на медном руднике El Teniente крупнейшей чилийской компании Codelco произошло "сейсмическое событие", причины которого выясняются. Сразу после инцидента работы в районе аварии были приостановлены, начато официальное расследование, оповещены компетентные органы.
Как сообщало в среду со ссылкой на источники агентство Рейтер, Codelco запросила у чилийского регулятора разрешение на частичное возобновление работы рудника.
