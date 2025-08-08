Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИФИ ввел курс по инженерной мысли в отечественной научной фантастике - 08.08.2025
МИФИ ввел курс по инженерной мысли в отечественной научной фантастике
МИФИ ввел курс по инженерной мысли в отечественной научной фантастике - 08.08.2025, ПРАЙМ
МИФИ ввел курс по инженерной мысли в отечественной научной фантастике
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ вводит новый курс по инженерной мысли в произведениях отечественной научной фантастики, сообщили РИА... | 08.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ вводит новый курс по инженерной мысли в произведениях отечественной научной фантастики, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "В новом учебном году в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" вводится новый элективный курс "Физика и инженерная мысль в произведениях отечественной научной фантастики", - говорится в сообщении. Уточняется, что курс предусмотрен для всех программ, в том числе для первого и второго курсов. Знание фантастики может быть использовано студентами в будущей профессиональной деятельности, так как в крупных компаниях есть сотрудники, которые занимаются прогнозированием того, как могут в реальности выглядеть те или иные инновации и какую реакцию они могут вызвать в обществе.
2025
22:00 08.08.2025
 
МИФИ ввел курс по инженерной мысли в отечественной научной фантастике

МИФИ ввел новый курс по инженерной мысли в отечественной научной фантастике

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ вводит новый курс по инженерной мысли в произведениях отечественной научной фантастики, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"В новом учебном году в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" вводится новый элективный курс "Физика и инженерная мысль в произведениях отечественной научной фантастики", - говорится в сообщении.
Уточняется, что курс предусмотрен для всех программ, в том числе для первого и второго курсов.
Знание фантастики может быть использовано студентами в будущей профессиональной деятельности, так как в крупных компаниях есть сотрудники, которые занимаются прогнозированием того, как могут в реальности выглядеть те или иные инновации и какую реакцию они могут вызвать в обществе.
