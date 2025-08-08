Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил заморозить цены на продукты первой необходимости - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250808/mironov-860450491.html
Миронов предложил заморозить цены на продукты первой необходимости
Миронов предложил заморозить цены на продукты первой необходимости - 08.08.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил заморозить цены на продукты первой необходимости
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил заморозить цены на продукты первой необходимости | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T01:18+0300
2025-08-08T01:18+0300
россия
бизнес
экономика
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860450491.jpg?1754605107
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил заморозить цены на продукты первой необходимости с первого сентября и до Нового года. "Траты российской семьи на питание за год выросли на 10-15% процентов. Инфляция к концу июля превысила 9%, сейчас началась сезонная стабилизация цен на плодоовощную продукцию, но дефляция не такая заметная, как в прошлые годы, и скоро закончится. Я предлагаю на низшей точке инфляции, а именно с 1 сентября и до Нового года, зафиксировать цены на самые востребованные продтовары", - сказал Миронов. Он также сообщил о предложении Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), который, по его словам, рекомендовал на три-четыре месяца зафиксировать цены на продукты первой необходимости. "Под заморозку цен, согласно предложению аналитиков, должны попасть мясо, сахар, овощи и фрукты", - добавил Миронов. Депутат уточнил, что заморозка цен – решение, которое должен сопровождать целый комплекс мер: снижение пошлин на ряд товаров, налоговые преференции, переход на "прямые поставки с полей", долгосрочные соглашения между аграриями и ритейлом, поддержка сельхозпроизводителей, и все это под контролем государства. "В конечном счете данный шаг выгоден и бизнесу", - подытожил Миронов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, сергей миронов, госдума
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, Сергей Миронов, Госдума
01:18 08.08.2025
 
Миронов предложил заморозить цены на продукты первой необходимости

Миронов предложил заморозить цены на продукты первой необходимости с 1 сентября

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил заморозить цены на продукты первой необходимости с первого сентября и до Нового года.
"Траты российской семьи на питание за год выросли на 10-15% процентов. Инфляция к концу июля превысила 9%, сейчас началась сезонная стабилизация цен на плодоовощную продукцию, но дефляция не такая заметная, как в прошлые годы, и скоро закончится. Я предлагаю на низшей точке инфляции, а именно с 1 сентября и до Нового года, зафиксировать цены на самые востребованные продтовары", - сказал Миронов.
Он также сообщил о предложении Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), который, по его словам, рекомендовал на три-четыре месяца зафиксировать цены на продукты первой необходимости. "Под заморозку цен, согласно предложению аналитиков, должны попасть мясо, сахар, овощи и фрукты", - добавил Миронов.
Депутат уточнил, что заморозка цен – решение, которое должен сопровождать целый комплекс мер: снижение пошлин на ряд товаров, налоговые преференции, переход на "прямые поставки с полей", долгосрочные соглашения между аграриями и ритейлом, поддержка сельхозпроизводителей, и все это под контролем государства.
"В конечном счете данный шаг выгоден и бизнесу", - подытожил Миронов.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесСергей МироновГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала