Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МТС за полгода заблокировал 1,5 миллиарда мошеннических звонков - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250808/mts-860452136.html
МТС за полгода заблокировал 1,5 миллиарда мошеннических звонков
МТС за полгода заблокировал 1,5 миллиарда мошеннических звонков - 08.08.2025, ПРАЙМ
МТС за полгода заблокировал 1,5 миллиарда мошеннических звонков
Сервис МТС в первом полугодии заблокировал 1,5 миллиарда мошеннических звонков - это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали РИА... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T05:46+0300
2025-08-08T05:46+0300
технологии
финансы
москва
краснодар
санкт-петербург
мтс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860452136.jpg?1754621192
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Сервис МТС в первом полугодии заблокировал 1,5 миллиарда мошеннических звонков - это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали РИА Новости в компании. "ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, проанализировала мошеннические звонки в своей сети. По данным экспертов сервиса "Защитник", мошенники стали чаще звонить россиянам в первом полугодии 2025 года. Так, с января по июнь было заблокировано 1,5 млрд мошеннических звонков, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - сказали в МТС. Самая массированная атака пришлась на жителя Москвы, которому пытались дозвониться 46 627 раз - все эти вызовы были заблокированы. Самой распространенной схемой обмана стали звонки о дополнительных доходах через инвестиционные проекты – на эту схему приходится треть от всех мошеннических действий. Далее следуют звонки под видом представителей мобильных операторов, которые предлагают продлить действие номера телефона. В топ-3 распространенных схем также обзвоны под видом сотрудников налоговой службы и ЖКХ. В этом году мошенники стали использовать звонки под предлогом обновления школьных онлайн-дневников. "Мошенники продолжают совершенствовать схемы обмана, а также создавать новые. Например, мы уже видим схемы, связанные с мессенджером MAX. Сейчас это единичные случаи, но это говорит о том, что мошенники уже тестируют различные гипотезы, которые в последствии могут использовать массово. Поэтому мы регулярно внедряем новые инструменты для обнаружения и блокировки нежелательных звонков, предупреждения и защиты абонентов", - прокомментировал директор продукта "Защитник" Андрей Бийчук. Аналитики выяснили, что основной целью мошенников являются жители городов-миллионников. По количеству заблокированных звонков лидирует Москва с долей в 16,9%, далее следуют Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6,5%), Новосибирск (3,4%), Ростов-на-Дону (3,1%).
москва
краснодар
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, москва, краснодар, санкт-петербург, мтс
Технологии, Финансы, МОСКВА, КРАСНОДАР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МТС
05:46 08.08.2025
 
МТС за полгода заблокировал 1,5 миллиарда мошеннических звонков

Сервис МТС в I полугодии заблокировал 1,5 миллиарда мошеннических звонков

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Сервис МТС в первом полугодии заблокировал 1,5 миллиарда мошеннических звонков - это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали РИА Новости в компании.
"ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, проанализировала мошеннические звонки в своей сети. По данным экспертов сервиса "Защитник", мошенники стали чаще звонить россиянам в первом полугодии 2025 года. Так, с января по июнь было заблокировано 1,5 млрд мошеннических звонков, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - сказали в МТС.
Самая массированная атака пришлась на жителя Москвы, которому пытались дозвониться 46 627 раз - все эти вызовы были заблокированы.
Самой распространенной схемой обмана стали звонки о дополнительных доходах через инвестиционные проекты – на эту схему приходится треть от всех мошеннических действий. Далее следуют звонки под видом представителей мобильных операторов, которые предлагают продлить действие номера телефона. В топ-3 распространенных схем также обзвоны под видом сотрудников налоговой службы и ЖКХ. В этом году мошенники стали использовать звонки под предлогом обновления школьных онлайн-дневников.
"Мошенники продолжают совершенствовать схемы обмана, а также создавать новые. Например, мы уже видим схемы, связанные с мессенджером MAX. Сейчас это единичные случаи, но это говорит о том, что мошенники уже тестируют различные гипотезы, которые в последствии могут использовать массово. Поэтому мы регулярно внедряем новые инструменты для обнаружения и блокировки нежелательных звонков, предупреждения и защиты абонентов", - прокомментировал директор продукта "Защитник" Андрей Бийчук.
Аналитики выяснили, что основной целью мошенников являются жители городов-миллионников. По количеству заблокированных звонков лидирует Москва с долей в 16,9%, далее следуют Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6,5%), Новосибирск (3,4%), Ростов-на-Дону (3,1%).
 
ТехнологииФинансыМОСКВАКРАСНОДАРСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала