МТС за полгода заблокировал 1,5 миллиарда мошеннических звонков
МТС за полгода заблокировал 1,5 миллиарда мошеннических звонков - 08.08.2025
МТС за полгода заблокировал 1,5 миллиарда мошеннических звонков
08.08.2025
2025-08-08T05:46+0300
2025-08-08T05:46+0300
2025-08-08T05:46+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Сервис МТС в первом полугодии заблокировал 1,5 миллиарда мошеннических звонков - это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали РИА Новости в компании.
"ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, проанализировала мошеннические звонки в своей сети. По данным экспертов сервиса "Защитник", мошенники стали чаще звонить россиянам в первом полугодии 2025 года. Так, с января по июнь было заблокировано 1,5 млрд мошеннических звонков, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - сказали в МТС.
Самая массированная атака пришлась на жителя Москвы, которому пытались дозвониться 46 627 раз - все эти вызовы были заблокированы.
Самой распространенной схемой обмана стали звонки о дополнительных доходах через инвестиционные проекты – на эту схему приходится треть от всех мошеннических действий. Далее следуют звонки под видом представителей мобильных операторов, которые предлагают продлить действие номера телефона. В топ-3 распространенных схем также обзвоны под видом сотрудников налоговой службы и ЖКХ. В этом году мошенники стали использовать звонки под предлогом обновления школьных онлайн-дневников.
"Мошенники продолжают совершенствовать схемы обмана, а также создавать новые. Например, мы уже видим схемы, связанные с мессенджером MAX. Сейчас это единичные случаи, но это говорит о том, что мошенники уже тестируют различные гипотезы, которые в последствии могут использовать массово. Поэтому мы регулярно внедряем новые инструменты для обнаружения и блокировки нежелательных звонков, предупреждения и защиты абонентов", - прокомментировал директор продукта "Защитник" Андрей Бийчук.
Аналитики выяснили, что основной целью мошенников являются жители городов-миллионников. По количеству заблокированных звонков лидирует Москва с долей в 16,9%, далее следуют Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6,5%), Новосибирск (3,4%), Ростов-на-Дону (3,1%).
