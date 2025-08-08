Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
1920
1920
true
02:02 08.08.2025
 
Адвокат объяснил, зачем нужно следить за личным кабинетом налогоплательщика

Адвокат Куприянов объяснил, зачем следить за личным кабинетом налогоплательщика

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. С 1 ноября 2025 года налоговые органы получат право взыскивать налоговую задолженность во внесудебном порядке. Что это означает для граждан, агентству "Прайм" рассказал управляющий партнер адвокатского бюро "Куприянов, Кириллова и Партнеры" (K&K Partners) Артемий Куприянов.
По его словам, новая редакция статьи 48 Налогового кодекса РФ, утвержденная в конце июля, больше не предполагает обязательного обращения в суд для взыскания с физлица налоговой недоимки.
"Взыскание задолженности по новым правилам будет осуществляться на основании решения самого налогового органа, которое должно быть принято в течение шести месяцев со дня истечения срока, направленного налогоплательщику требования об уплате задолженности", - объясняет адвокат.
То есть судебный порядок не исчезает полностью, а становится альтернативой для налогового органа.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Раскрыто, когда можно не платить налог с продажи недвижимости
25 июля, 02:02
Введенные поправки касаются только тех ситуаций, когда физическое лицо обязано самостоятельно уплачивать налог. К примеру, при продаже недвижимого имущества или в связи со сдачей имущества в аренду без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, либо при осуществлении частной практики.
Чтобы долг неожиданно не взыскали в административном порядке, налогоплательщик обязан направить в налоговый орган возражения на налоговое уведомление.
"Это означает, что налогоплательщику стоит регулярно мониторить свой баланс Единого налогового счета и личный кабинет налогоплательщика, а также проверять почту на предмет наличия уведомлений и требований от налогового органа", - заключил адвокат.
 
