Адвокат объяснил, зачем нужно следить за личным кабинетом налогоплательщика

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. С 1 ноября 2025 года налоговые органы получат право взыскивать налоговую задолженность во внесудебном порядке. Что это означает для граждан, агентству "Прайм" рассказал управляющий партнер адвокатского бюро "Куприянов, Кириллова и Партнеры" (K&K Partners) Артемий Куприянов.По его словам, новая редакция статьи 48 Налогового кодекса РФ, утвержденная в конце июля, больше не предполагает обязательного обращения в суд для взыскания с физлица налоговой недоимки."Взыскание задолженности по новым правилам будет осуществляться на основании решения самого налогового органа, которое должно быть принято в течение шести месяцев со дня истечения срока, направленного налогоплательщику требования об уплате задолженности", - объясняет адвокат.То есть судебный порядок не исчезает полностью, а становится альтернативой для налогового органа.Введенные поправки касаются только тех ситуаций, когда физическое лицо обязано самостоятельно уплачивать налог. К примеру, при продаже недвижимого имущества или в связи со сдачей имущества в аренду без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, либо при осуществлении частной практики.Чтобы долг неожиданно не взыскали в административном порядке, налогоплательщик обязан направить в налоговый орган возражения на налоговое уведомление."Это означает, что налогоплательщику стоит регулярно мониторить свой баланс Единого налогового счета и личный кабинет налогоплательщика, а также проверять почту на предмет наличия уведомлений и требований от налогового органа", - заключил адвокат.

