Минфин сообщил об отставании исполнения расходов бюджета на нацпроекты - 08.08.2025
Минфин сообщил об отставании исполнения расходов бюджета на нацпроекты
Минфин сообщил об отставании исполнения расходов бюджета на нацпроекты - 08.08.2025, ПРАЙМ
Минфин сообщил об отставании исполнения расходов бюджета на нацпроекты
Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов на 1 августа 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 3,5 триллиона рублей,... | 08.08.2025, ПРАЙМ
минфин, нацпроекты, бюджет, расходы
Экономика, Минфин, нацпроекты, бюджет, расходы
18:21 08.08.2025 (обновлено: 18:22 08.08.2025)
 
Минфин сообщил об отставании исполнения расходов бюджета на нацпроекты

Минфин: расходы бюджета на нацпроекты на 1 августа исполнены на 58,2% от плана

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов на 1 августа 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 3,5 триллиона рублей, или на 58,2% от годового плана за 2025 год, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.
"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 августа 2025 года – составило 3 499,6 млрд рублей или 58,2% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах на сайте министерства.
На 1 августа лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - 69,3%; "Семья" - 66,7%; "Новые технологии сбережения здоровья" - 65,2%; "Молодежь и дети" - 64,2%; "Кадры" - 63,8%; "Продолжительная и активная жизнь" - 62,3%.
За ними следуют "Международная кооперация и экспорт" - 52,4%; "Экологическое благополучие" - 50,4%; "Новые материалы и химия" - 49,6%; "Эффективная и конкурентная экономика" - 48,3%; "Беспилотные авиационные системы" - 46,1%; "Туризм и гостеприимство" - 43,3%; "Инфраструктура для жизни" - 44,1%, "Новые атомные и энергетические технологии" - 42,9%.
Уровень исполнения остальных нацпроектов, как следует из материалов, пока самый низкий. Среди них - "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 40,0%; "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 36,6%; "Эффективная транспортная система" - 29,5%; "Средства производства и автоматизации" - 19,9%.
Нацпроект "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" пока на нулевом уровне исполнения, отмечается в материалах.
Международная выставка Импортозамещение - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Путин поручил доработать нацпроекты по технологическому лидерству
31 июля, 19:49
 
ЭкономикаМинфиннацпроектыбюджетрасходы
 
 
