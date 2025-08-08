https://1prime.ru/20250808/natsproekty-860479181.html

Минфин сообщил об отставании исполнения расходов бюджета на нацпроекты

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов на 1 августа 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 3,5 триллиона рублей, или на 58,2% от годового плана за 2025 год, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ."По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 августа 2025 года – составило 3 499,6 млрд рублей или 58,2% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах на сайте министерства. На 1 августа лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - 69,3%; "Семья" - 66,7%; "Новые технологии сбережения здоровья" - 65,2%; "Молодежь и дети" - 64,2%; "Кадры" - 63,8%; "Продолжительная и активная жизнь" - 62,3%. За ними следуют "Международная кооперация и экспорт" - 52,4%; "Экологическое благополучие" - 50,4%; "Новые материалы и химия" - 49,6%; "Эффективная и конкурентная экономика" - 48,3%; "Беспилотные авиационные системы" - 46,1%; "Туризм и гостеприимство" - 43,3%; "Инфраструктура для жизни" - 44,1%, "Новые атомные и энергетические технологии" - 42,9%. Уровень исполнения остальных нацпроектов, как следует из материалов, пока самый низкий. Среди них - "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 40,0%; "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 36,6%; "Эффективная транспортная система" - 29,5%; "Средства производства и автоматизации" - 19,9%. Нацпроект "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" пока на нулевом уровне исполнения, отмечается в материалах.

