Нефть дешевеет в ожидании новостей из России и США
2025-08-08T07:53+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть незначительно снижаются в пятницу утром, инвесторы находятся в ожидании новостей вокруг переговоров России и США, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 7.27 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опускается на 0,08%, до 66,38 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,13%, до 63,8 доллара.
РФ и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены от американского президента Дональда Трампа.
"Позитивные сигналы от переговоров между Россией и США, состоявшихся на этой неделе, и планы прямой встречи Трампа и Путина ослабили опасения относительно перебоев поставок из России, что привело к значительному снижению "премии" за внешнеполитический риск", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика SDIC Essence Futures Co Гао Мингю (Gao Mingyu).
По ее словам, рынок может сместиться в сторону более "медвежьих" настроений, которые могут быть вызваны пессимистичными показателями спроса и предложения.
