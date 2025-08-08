Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Новатэк" создал "дочку" для разработки программного обеспечения - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250808/novatek-860462819.html
"Новатэк" создал "дочку" для разработки программного обеспечения
"Новатэк" создал "дочку" для разработки программного обеспечения - 08.08.2025, ПРАЙМ
"Новатэк" создал "дочку" для разработки программного обеспечения
"Новатэк", одна из крупнейших газодобывающих компаний в России, создала дочернюю компанию для разработки софта - "Новатэк - цифровая энергия" - с уставным... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T12:01+0300
2025-08-08T12:01+0300
новатэк
технологии
софт
программное обеспечение
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/21/841062151_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fcaf0decf5a11ce32b677cc78c18ad40.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. "Новатэк", одна из крупнейших газодобывающих компаний в России, создала дочернюю компанию для разработки софта - "Новатэк - цифровая энергия" - с уставным капиталом 10 тысяч рублей, следует из данных системы "БИР- Аналитик". Дочерняя структура была учреждена 30 июля. Основной вид деятельности - разработка компьютерного программного обеспечения (ПО). Генеральным директором компании "Новатэк - цифровая энергия" указан Валерий Бражников. У "Новатэка" уже есть дочерняя научно-техническая структура - "Новатэк НТЦ". В ее задачи входит научное, инженерное и экспертное обеспечение производственной деятельности предприятий "Новатэка" на всех стадиях работ. Согласно данным "БИР-Аналитик", чистый убыток "Новатэк НТЦ" в 2023 году составил 818,6 миллиона рублей, а выручка - 5,03 миллиарда. Для расширения возможностей "Новатэк НТЦ" в 2022 году в Тюмени был введен в эксплуатацию лабораторно-исследовательский центр. Его цель - обеспечить экспериментальными данными процессов моделирования и проектирования геологоразведочных работ, разработки месторождений, добычи и переработки нефти и газа. Центр занимается исследованиями, которые ранее могли выполнять только зарубежные подрядчики.
https://1prime.ru/20250807/mosbirzha-860422243.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/21/841062151_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_d7d2c409da2a04868cefdb0bd609ca75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
новатэк, технологии, софт, программное обеспечение
Новатэк, Технологии, софт, программное обеспечение
12:01 08.08.2025
 
"Новатэк" создал "дочку" для разработки программного обеспечения

"Новатэк" создал дочернюю компанию для создания софта "Новатэк - цифровая энергия"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНоватэк
Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. "Новатэк", одна из крупнейших газодобывающих компаний в России, создала дочернюю компанию для разработки софта - "Новатэк - цифровая энергия" - с уставным капиталом 10 тысяч рублей, следует из данных системы "БИР- Аналитик".
Дочерняя структура была учреждена 30 июля. Основной вид деятельности - разработка компьютерного программного обеспечения (ПО).
Генеральным директором компании "Новатэк - цифровая энергия" указан Валерий Бражников.
У "Новатэка" уже есть дочерняя научно-техническая структура - "Новатэк НТЦ". В ее задачи входит научное, инженерное и экспертное обеспечение производственной деятельности предприятий "Новатэка" на всех стадиях работ. Согласно данным "БИР-Аналитик", чистый убыток "Новатэк НТЦ" в 2023 году составил 818,6 миллиона рублей, а выручка - 5,03 миллиарда.
Для расширения возможностей "Новатэк НТЦ" в 2022 году в Тюмени был введен в эксплуатацию лабораторно-исследовательский центр. Его цель - обеспечить экспериментальными данными процессов моделирования и проектирования геологоразведочных работ, разработки месторождений, добычи и переработки нефти и газа. Центр занимается исследованиями, которые ранее могли выполнять только зарубежные подрядчики.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Мосбиржа вновь повысила границу ценового коридора акций "Новатэка"
Вчера, 12:21
 
НоватэкТехнологиисофтпрограммное обеспечение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала