"Новатэк" создал "дочку" для разработки программного обеспечения

2025-08-08T12:01+0300

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. "Новатэк", одна из крупнейших газодобывающих компаний в России, создала дочернюю компанию для разработки софта - "Новатэк - цифровая энергия" - с уставным капиталом 10 тысяч рублей, следует из данных системы "БИР- Аналитик". Дочерняя структура была учреждена 30 июля. Основной вид деятельности - разработка компьютерного программного обеспечения (ПО). Генеральным директором компании "Новатэк - цифровая энергия" указан Валерий Бражников. У "Новатэка" уже есть дочерняя научно-техническая структура - "Новатэк НТЦ". В ее задачи входит научное, инженерное и экспертное обеспечение производственной деятельности предприятий "Новатэка" на всех стадиях работ. Согласно данным "БИР-Аналитик", чистый убыток "Новатэк НТЦ" в 2023 году составил 818,6 миллиона рублей, а выручка - 5,03 миллиарда. Для расширения возможностей "Новатэк НТЦ" в 2022 году в Тюмени был введен в эксплуатацию лабораторно-исследовательский центр. Его цель - обеспечить экспериментальными данными процессов моделирования и проектирования геологоразведочных работ, разработки месторождений, добычи и переработки нефти и газа. Центр занимается исследованиями, которые ранее могли выполнять только зарубежные подрядчики.

