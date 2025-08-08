https://1prime.ru/20250808/novatek-860462819.html
"Новатэк" создал "дочку" для разработки программного обеспечения
"Новатэк" создал "дочку" для разработки программного обеспечения - 08.08.2025, ПРАЙМ
"Новатэк" создал "дочку" для разработки программного обеспечения
"Новатэк", одна из крупнейших газодобывающих компаний в России, создала дочернюю компанию для разработки софта - "Новатэк - цифровая энергия" - с уставным... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T12:01+0300
2025-08-08T12:01+0300
2025-08-08T12:01+0300
новатэк
технологии
софт
программное обеспечение
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/21/841062151_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fcaf0decf5a11ce32b677cc78c18ad40.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. "Новатэк", одна из крупнейших газодобывающих компаний в России, создала дочернюю компанию для разработки софта - "Новатэк - цифровая энергия" - с уставным капиталом 10 тысяч рублей, следует из данных системы "БИР- Аналитик". Дочерняя структура была учреждена 30 июля. Основной вид деятельности - разработка компьютерного программного обеспечения (ПО). Генеральным директором компании "Новатэк - цифровая энергия" указан Валерий Бражников. У "Новатэка" уже есть дочерняя научно-техническая структура - "Новатэк НТЦ". В ее задачи входит научное, инженерное и экспертное обеспечение производственной деятельности предприятий "Новатэка" на всех стадиях работ. Согласно данным "БИР-Аналитик", чистый убыток "Новатэк НТЦ" в 2023 году составил 818,6 миллиона рублей, а выручка - 5,03 миллиарда. Для расширения возможностей "Новатэк НТЦ" в 2022 году в Тюмени был введен в эксплуатацию лабораторно-исследовательский центр. Его цель - обеспечить экспериментальными данными процессов моделирования и проектирования геологоразведочных работ, разработки месторождений, добычи и переработки нефти и газа. Центр занимается исследованиями, которые ранее могли выполнять только зарубежные подрядчики.
https://1prime.ru/20250807/mosbirzha-860422243.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/21/841062151_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_d7d2c409da2a04868cefdb0bd609ca75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новатэк, технологии, софт, программное обеспечение
Новатэк, Технологии, софт, программное обеспечение
"Новатэк" создал "дочку" для разработки программного обеспечения
"Новатэк" создал дочернюю компанию для создания софта "Новатэк - цифровая энергия"
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. "Новатэк", одна из крупнейших газодобывающих компаний в России, создала дочернюю компанию для разработки софта - "Новатэк - цифровая энергия" - с уставным капиталом 10 тысяч рублей, следует из данных системы "БИР- Аналитик".
Дочерняя структура была учреждена 30 июля. Основной вид деятельности - разработка компьютерного программного обеспечения (ПО).
Генеральным директором компании "Новатэк - цифровая энергия" указан Валерий Бражников.
У "Новатэка" уже есть дочерняя научно-техническая структура - "Новатэк НТЦ". В ее задачи входит научное, инженерное и экспертное обеспечение производственной деятельности предприятий "Новатэка" на всех стадиях работ. Согласно данным "БИР-Аналитик", чистый убыток "Новатэк НТЦ" в 2023 году составил 818,6 миллиона рублей, а выручка - 5,03 миллиарда.
Для расширения возможностей "Новатэк НТЦ" в 2022 году в Тюмени был введен в эксплуатацию лабораторно-исследовательский центр. Его цель - обеспечить экспериментальными данными процессов моделирования и проектирования геологоразведочных работ, разработки месторождений, добычи и переработки нефти и газа. Центр занимается исследованиями, которые ранее могли выполнять только зарубежные подрядчики.
Мосбиржа вновь повысила границу ценового коридора акций "Новатэка"