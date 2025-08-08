https://1prime.ru/20250808/orban-860458048.html

Орбан призвал европейских лидеров провести саммит с Россией

БУДАПЕШТ, 8 авг - ПРАЙМ. Европейским лидерам необходимо провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, иначе они будут отстранены от принятия решений по безопасности континента, но пока что Европа "спит" и не предпринимает нужных шагов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Комментируя в эфире радио Kossuth возможную встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом, Орбан сказал, что это "хорошая радость", но его не радует, что Европа в этой ситуации "спит". "Поэтому я продолжаю настаивать на том, чтобы, если возможно… как можно скорее, желательно до российско-американского саммита, а если нет, то после российско-американского саммита, обязательно состоялся российско-европейский саммит", - отметил премьер Венгрии. По его мнению, если Европа 2хочет взять решения о своём будущем в собственные руки, она не может сидеть дома, как обиженный ребёнок, капризный ребёнок, и дуться на российского президента". "А должна вести себя так, как того требуют правила дипломатии: если есть проблема, её нужно решать путём переговоров", - сказал Орбан. Венгерский премьер подчеркнул, что настаивает, как и в предыдущие годы, на проведении российско-европейского саммита, иначе европейские страны станут "второстепенными игроками в управлении вопросами безопасности на нашем континенте". Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом. Орбан ранее заявлял, что Евросоюз не может победить в конфликте на Украине, и если не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан, правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах. Орбан много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.

